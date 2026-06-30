Alassio, la cucina mediterranea diventa una "serie dal vivo": show cooking e alta gastronomia al Diana Grand Hotel

Un appuntamento gastronomico dedicato allo stile italiano e alla cucina mediterranea, riconosciuta come eccellenza a livello internazionale. Protagonista della serata sarà Angelica Pizzuti, da un anno volto del programma di cucina firmato Food Network La cucina di Angelica, insieme a Ciro D’Amico, chef resident del Diana Grand Hotel: insieme guideranno gli ospiti in un percorso esperienziale tra racconto, cucina e degustazione. Un appuntamento di intrattenimento e alta gastronomia vissuto live in cui ogni portata diventa parte di una narrazione dedicata ai sapori e all’identità del Mediterraneo.

Angelica Pizzuti propone da sempre piatti semplici ma ricchi di gusto, capaci di raccontare storie di famiglia, tradizione e affetto. È il volto del programma di Food Network La cucina di Angelica “È na felicità”.

“Ogni piatto ha dentro un ricordo, un affetto, una storia da raccontare”, recita la descrizione del programma, un inno alla tradizione campana, sua terra d’origine, essendo nata e cresciuta a Napoli.

Angelica Pizzuti, sin da bambina, coltiva una forte passione per il mondo della cucina. Come lei stessa ha dichiarato, “mettersi ai fornelli non è un lavoro, ma un modo per prendersi cura degli altri e condividere tempo di qualità con i propri affetti più cari”.

Per questo motivo, le ricette che propone contengono storie e ricordi che la padrona di casa, nel corso delle varie puntate, racconta al pubblico, sempre all’insegna della leggerezza. Anche sui social, così come in televisione, Pizzuti ribadisce che la cucina “non è sacrificio, ma una felicità”.

La produzione che ha curato la realizzazione de La cucina di Angelica è Addictive Ideas, che ha lavorato per conto di Warner Bros Discovery. La serata del 3 luglio è stata pensata come un vero e proprio viaggio alla scoperta di piatti semplici e gustosi, replicabili anche a casa.

Insieme ad Angelica ci sarà la mano esperta di Ciro D’Amico, chef Euro-Toques dal percorso professionale ampio e ricco di stimoli. La sua carriera inizia al ristorante Il Faro di Capo d’Orso, in Costiera Amalfitana, a fianco dello chef e socio Euro-Toques Matteo Sangiovanni; prosegue poi il suo percorso formativo al Villa d’Este sul Lago di Como e al Palace di Saint Moritz, a fianco del presidente di Euro-Toques Enrico Derflingher. Rientrato in Italia, lavora nelle cucine del Belmond Villa San Michele a Fiesole (FI).

Tra Toscana e Umbria, prosegue la sua crescita professionale nei resort Le Tre Vaselle a Torgiano e Borgobrufa a Brufa, in provincia di Perugia.

Successivamente entra a far parte del gruppo Four Seasons Hotels and Resorts, lavorando tra il ristorante Blu di Landaa Giraavaru alle Maldive e il Four Seasons di Sharm el-Sheikh, in Egitto.

Forte di un bagaglio professionale arricchito da esperienze e culture gastronomiche internazionali, Ciro D’Amico rientra in Italia, dove oggi ricopre il ruolo di executive chef presso il Diana Grand Hotel di Alassio.





Per informazioni e prenotazioni: Diana Grand Hotel - Via Garibaldi 110, Alassio