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Solidarietà | 23 giugno 2026, 08:44

Un piccolo gesto che vale una vita: domenica 5 luglio si dona il sangue a San Chiaffredo

La prenotazione è obbligatoria. Si don dalle 8 alle 11.30

Un piccolo gesto che vale una vita: domenica 5 luglio si dona il sangue a San Chiaffredo

Immagina per un attimo che un tuo amico, o una persona a te cara, si trovi improvvisamente in pericolo di vita. Non esisterebbero scuse, non esisterebbe la pigrizia: faresti di tutto per aiutarlo, ne siamo assolutamente certi.

La verità è che, ogni giorno, ci sono tantissime persone che si trovano in quella stessa situazione di emergenza. 

E con l'arrivo dell'estate, il bisogno di sangue non va in vacanza; anzi, la necessità aumenta proprio mentre le scorte tendono a calare. Diventa quindi fondamentale fare la nostra parte.

L'opportunità per fare la differenza è dietro l'angolo: il *Gruppo di Tarantasca dell'ADAS Saluzzo-FIDAS* ha organizzato una mattinata di prelievo locale.
Quando e dove? Domenica 5 luglio dalle 8 alle 11.30 a San Chiaffredo di Tarantasca, presso il Salone Polivalente (dietro la parafarmacia, in Via Don Agnese 13).
 

La prenotazione è obbligatoria. Per riservare il tuo posto basta contattare il numero 348.5913973.
 

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