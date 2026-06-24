Alba, orario estivo per i cimiteri cittadini

Per garantire alla cittadinanza la possibilità di accedere ai camposanti comunali nelle ore più fresche della giornata, l’Amministrazione comunale comunica che l’orario di apertura dei tre cimiteri cittadini di via Ognissanti, Mussotto e Biglini-Scaparoni fino al 30 settembre è anticipato alle ore 7.00, mentre la chiusura è posticipata alle ore 19.00.

La decisione è stata adottata in considerazione delle elevate temperature che caratterizzano il periodo estivo, con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai cimiteri, in particolare da parte delle persone anziane e più fragili, consentendo loro di far visita ai propri cari nelle fasce orarie più favorevoli della giornata.

L’estensione dell’orario prevede quindi l’anticipo dell’apertura di un’ora al mattino e il prolungamento di un’ora alla sera, offrendo un servizio più rispondente alle esigenze della cittadinanza anche alla luce delle richieste e delle segnalazioni raccolte sul territorio.



