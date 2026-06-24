A Cuneo un incontro sulle sfide della formazione e della trasformazione delle competenze nell’era dell’intelligenza artificiale

L’Italia è in ritardo. Mentre il 13,5% delle aziende europee ha già integrato soluzioni di intelligenza artificiale nei propri processi, solo l’8,2% delle imprese italiane lo ha fatto. Il divario si allarga ulteriormente quando si guarda alle competenze digitali di base: il 45,7% degli italiani le possiede, contro il 55,6% della media europea. Persino tra i giovani 16-24 anni, la distanza rimane significativa: il 59% contro il 70% della media Ue.

In questo contesto di ritardo competitivo, dove il sistema produttivo italiano rimane fortemente manifatturiero ed export-driven (il 79% dell’export nazionale è manifatturiero), emerge una sfida ancora più critica: il valore aggiunto. Tra il 1995 e il 2023, il valore aggiunto manifatturiero italiano è aumentato solo del 3,5%, contro il +54,5% della Germania e il +97% degli Stati Uniti. Un dato che segnala come il tema della competitività non riguardi soltanto la capacità produttiva, ma la qualità del management, l’innovazione e la capacità di trasformare competenze in produttività.

Eppure, qualche buona notizia c’è. Gli ultimi dati Istat di dicembre 2025 raccontano una storia diversa: l’utilizzo dell’AI nelle imprese italiane è raddoppiato in un anno, passando dall’8,2% del 2024 al 16,4% del 2025. Le grandi imprese corrono ancora più veloci, dal 32,5% al 53,1%. Il Nord-Ovest registra una crescita ancora più marcata, dal 8,9% al 19,3%. Il cambiamento è in corso. E chi non lo governerà strategicamente resterà indietro.

Per poter affrontare questa trasformazione urgente, Confindustria Cuneo e Il Sole 24 Ore Business School lanciano “Formare per Performare”, un evento che posiziona la formazione non come costo operativo, ma come leva strategica di crescita aziendale.

L’appuntamento, aperto anche alle aziende non associate a Confindustria Cuneo, è fissato per giovedì 2 luglio alle 17 presso la sede di Confindustria Cuneo e rappresenta un’occasione rara per il tessuto industriale locale di comprendere come trasformare i bisogni formativi in vantaggi competitivi concreti. Una giornata che riunisce analisi di scenario autorevole, testimonianze dirette dal territorio e uno spazio dedicato al networking, creando un dialogo autentico tra aziende, formatori e decision maker.

A guidare questa riflessione sarà Luca Tremolada, giornalista ed esperto di economia del lavoro de Il Sole 24 Ore, che porterà un’analisi approfondita su come gli agenti intelligenti stanno ridefinendo non solo i ruoli professionali, ma anche i modelli organizzativi e i fabbisogni formativi delle imprese. La sua presenza non è casuale: Tremolada è una voce autorevole nel raccontare la trasformazione digitale e le sue implicazioni sulla formazione professionale temi cardine per la Business School de Il Sole 24 Ore.

La giornata si aprirà con una riflessione sulla formazione come abilitatore del business, proseguendo con l’intervento di Tremolada su “Come cambierà il lavoro con gli agenti intelligenti?”, e si svilupperà con una “mappa strategica delle competenze” condotta da Stefania Vinci e Camilla Beccari di Digit’Ed, rispettivamente Head of Business Intelligence e Head of Advisory and Assessment Projects. Non si tratta di una semplice catalogazione, ma di una metodologia concreta per identificare quali competenze evolvono, quali diventano obsolete e come trasformare questa consapevolezza in vantaggio competitivo reale.

Il cuore dell’evento sarà la sessione “Formazione in azione”, dove imprese locali di eccellenza Bus Company (Fabrizio Corona), Manitowoc Crane Group Italy (Elena Chiaramello) e Gruppo Merlo (Andrea la Forgia) e la Scuola d’impresa di Confindustria Cuneo (Federica Giordano) – condivideranno le loro esperienze concrete di mappatura delle competenze e trasformazione formativa. Non testimonianze generiche, ma storie di come aziende reali hanno affrontato le sfide dell’evoluzione tecnologica e organizzativa, trasformando la formazione strategica in risultati misurabili.

L’evento, aperto a tutti, si concluderà con un aperitivo di networking, momento informale quanto mai utile per costruire relazioni autentiche e scoprire partnership future nel segno della crescita condivisa.

Le iscrizioni sono aperte al link: https://www.confindustriacuneo.it/notizia/55829/formare-per-performare-confindustria-cuneo-e-24/iscrizione/