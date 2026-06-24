Savigliano, si rifà la pavimentazione in porfido di piazza del Popolo

Da lunedì 29 giugno sarà chiuso al traffico veicolare il tratto di piazza del Popolo compreso tra l'incrocio con l'Ala polifunzionale e la Banca San Paolo per rifacimento del fondo stradale in porfido.

I lavori, a carico della ditta Italgas, si protrarranno fino a metà agosto. Ai residenti sarà comunque garantito l’accesso veicolare, compatibilmente con il progressivo avanzare dei lavori.

Contestualmente alle operazioni, sarà sospesa l'Area pedonale urbana di via Torino in modo da avere una via alternativa di deflusso del traffico.

«Come sempre ci scusiamo fin da ora per i disagi che i lavori potranno arrecare alla circolazione interna – afferma l'assessora ai Lavori pubblici Federica Brizio –. La scelta del periodo estivo è stata individuata e concordata con l’impresa proprio perché nei mesi di luglio e agosto si registra meno traffico veicolare privato e pubblico e le scuole sono chiuse. Avremo come risultato una rigenerazione urbana migliorativa per il tratto interessato. L'invito è quello di seguire le informazioni sui cartelli che verranno installati a mano a mano che si svilupperà il cantiere. Per particolari esigenze rivolgersi all’Ufficio Lavori Pubblici del Municipio».

Si comunica che la fermata dell’autobus cittadino viene spostata in via Bisalta 5, di fronte al distributore di benzina.



