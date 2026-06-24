Giornata di allerta gialla e grandine nelle valli del Cuneese e in valle Tanaro

Per la giornata odierna, allerta gialla diffusa per temporali, anche localmente forti, in sviluppo sui rilievi ed in possibile estensione alle pianure; fulminazioni, grandine, raffiche di vento e possibili cadute di alberi.

Temperature in temporaneo calo: questo in sintesi l'ultimo bollettino meteo emesso da Arpa Piemonte che conferma l'allerta gialla, per temporali, su tutta la Regione.

In particolare il rischio è per allagamenti, alberi caduti, fulmini e grandine.

Il quadro previsionale giornaliero evidenzia lo sviluppo di temporali sparsi nel corso del pomeriggio, con una probabilità di precipitazioni stimata al 40%. La situazione volgerà verso un graduale miglioramento durante la notte: le probabilità di pioggia scenderanno al 35% e il cielo tornerà a essere sereno, mentre le temperature minime si assesteranno sui 19°C.

La valle Stura, la valle Gesso con Vermenagna e Tanaro: queste le zone che saranno interessate in particolare dai rovesci intensi, come rilevato da Datameteo.it. Possibili grandinate in queste zone.

La forte differenza termica tra il suolo surriscaldato e l'aria in quota rende concreto il rischio di grandinate isolate. I chicchi, sebbene localizzati, potrebbero risultare di medie dimensioni proprio per l'energia in gioco.

Qui i comuni dove sono in corso le grandinate o dove si sono verificate tra i 30 e i 60 minuti fa

Il cielo tornerà sereno entro la mezzanotte, con una temperatura minima che scenderà fino a 19°C, regalando una nottata più fresca e ventilata rispetto ai giorni scorsi.

La tregua, tuttavia, sarà breve: da domani l'alta pressione tornerà a dominare la provincia.

Da domani infatti, l'anticiclone di matrice nordafricana si consoliderà ulteriormente sull'Europa centrale, causando sulla nostra regione una nuova intensificazione del caldo: nel fine settimana le temperature potranno raggiungere i 38-39 °C in pianura, aggravando le condizioni di disagio bioclimatico.