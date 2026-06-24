Solidarietà a Bra: il Comune e i club di servizio si uniscono per le famiglie in difficoltà

Uniti per aiutare le famiglie in difficoltà economiche a fronteggiare due aspetti fondamentali della vita quotidiana. L’amministrazione comunale, il Lions Club Bra Host, il Leo Club Bra e l’associazione Ali Spiegate-Caritas hanno sottoscritto ieri, martedì 23 giugno, in una cerimonia tenutasi a Palazzo Mathis, due protocolli di intesa per realizzare altrettanti progetti di solidarietà mirati rispettivamente alla distribuzione di materiale scolastico e di occhiali a giovanissimi in stato di bisogno.

Il primo progetto, intitolato "Zaino sospeso", evoluzione di un’iniziativa già attivata dal Lions Club a Bra e a livello nazionale lo scorso anno, prevede la raccolta di beni a carattere scolastico – come zaini, astucci, quaderni, penne, matite, colori e libri di esercizi – che saranno recuperati dai volontari di Lions Club e Leo Club in appositi punti allestiti in vari luoghi della città in collaborazione con esercizi commerciali, associazioni e volontari. Il Comune di Bra, attraverso la Ripartizione Servizi alla Persona, si occuperà di coordinare e promuovere l’iniziativa, mentre gli operatori dell’associazione Ali Spiegate si occuperanno della distribuzione del materiale raccolto.

Analoghi ruoli sono previsti per il secondo progetto, incentrato sulla raccolta di occhiali usati. In questo caso è previsto l’intervento di un ulteriore partner, il Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati onlus, che provvederà al recupero, alla pulizia e alla classificazione dei dispositivi raccolti per renderli nuovamente disponibili, oltre alla fornitura di occhiali nuovi su istanza di un medico oculista a favore di persone in condizioni di indigenza.

" Da anni – commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore ai servizi sociali Lucilla Ciravegna –, collaboriamo con grande profitto con Lions e Leo Club, oltre che con la Caritas e diverse altre associazioni di volontariato, perché solo creando una estesa rete di solidarietà che metta insieme tutte le forze disponibili, pubbliche e private, è possibile ottenere dei buoni risultati. Attraverso queste nuove iniziative puntiamo a ridurre il disagio di bambini appartenenti a famiglie in difficoltà, restituendo loro pari dignità rispetto ad amici e compagni".