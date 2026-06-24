Satispay torna a zero commissioni sotto i 10 euro e nessun costo fisso

Satispay accoglie con favore l’evoluzione della normativa sui pagamenti elettronici che, da oggi con la conversione in legge del DL 63/2026 “Carburanti-ter”, rafforza l’obbligo di accettazione di strumenti di moneta elettronica - quindi anche tramite wallet digitali e app di pagamento - e si fa trovare pronta per dare tutto il suo supporto agli esercenti. Satispay ha anticipato questo cambiamento. Fin dal suo arrivo sul mercato nel 2015, ha lavorato per rendere i pagamenti digitali accessibili a tutti. Accettare pagamenti con Satispay non ha mai richiesto sforzi da parte dell'esercente, funzionando con qualsiasi banca e con qualunque dispositivo già in uso – smartphone, tablet, computer o registratore di cassa – senza POS dedicati, senza nuovo hardware, senza costi di attivazione né canoni mensili, con gli incassi accreditati il giorno successivo.

Anche quando l'obbligo di accettazione ha riguardato le sole carte e non la moneta elettronica, Satispay ha continuato a investire nel proprio circuito, arricchendolo con una gamma sempre più ampia di servizi a valore aggiunto tra cui il programma fedeltà Punti Satispay, il welfare aziendale, il Paga in 3 e molti altri. Un percorso che le ha permesso di raggiungere il traguardo di 6,5 milioni di utenti e oltre 450.000 attività commerciali convenzionate che ogni giorno scelgono Satispay.

Qualunque attività può attivare Satispay immediatamente ed essere subito in regola con la normativa.

In questo nuovo scenario, Satispay conferma la sua vicinanza al piccolo commercio di prossimità tornando da settembre a zero commissioni sotto i 10 euro.

Alberto Dalmasso, Co-Founder e CEO di Satispay, commenta: "Quando siamo entrati sul mercato, anche grazie alla Payment Services Directive, ci era chiaro l’obiettivo delle istituzioni di creare maggior competizione favorendo la nascita di campioni europei. In questi anni abbiamo contribuito a costruire una nuova cultura del pagamento elettronico in Italia, e dato vita a uno dei network alternativi più diffusi d’Europa. Oggi, con la moneta elettronica che diventa obbligatoria, viene compiuto un passo decisivo, in linea con lo spirito originale della direttiva europea, che porterà maggiore concorrenza e migliori servizi per esercenti e consumatori.

Per molti esercenti un nuovo obbligo può sembrare un onere: il nostro impegno è trasformarlo in un'opportunità. Per questo da settembre torniamo a zero commissioni sotto i 10 euro, perché crediamo nel commercio di prossimità e vogliamo sostenere chi gestisce piccoli pagamenti frequenti: il bar, l'edicola, il negozio di quartiere, realtà che abbiamo sempre visto come il cuore che anima le nostre città e che continueremo a sostenere parallelamente alla nostra crescita”.

Il nuovo modello di Satispay prevede zero commissioni per una transazione sotto i 10 euro e, un miglioramento anche per le transazioni a partire da 10 Euro con una commissione che scende allo 0,95%. Continueranno a essere applicate condizioni particolari riservate a tabaccai, benzinai ed edicolanti che operano in settori caratterizzati da margini più ridotti e la cui attività principale è il commercio di generi di monopolio.

Satispay proseguirà il dialogo con le principali associazioni di categoria per definire condizioni ancora più vantaggiose per gli esercenti associati.