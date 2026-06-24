BASKET / Alessandro Racca è il nuovo presidente dell'Olimpo Alba, novità negli staff tecnici

L'Olimpo Basket Alba ha presentato, davanti a una nutrita rappresentanza di atleti e famiglie, il nuovo organigramma e i responsabili tecnici in vista della stagione 2026-27.

Ad aprire la serata è stato il saluto dell'assessore allo sport del Comune di Alba Davide Tibaldi, che ha sottolineato l'importanza dello sport e ha spiegato che l’amministrazione è al lavoro per cercare di permettere alle tante e ai tanti ragazzi albesi appassionati di pallacanestro di riuscire ad avere gli spazi per praticare l’attività sportiva.

La novità principale riguarda il vertice della compagine societaria. Dopo quattro anni di presidenza, Davide Moschini lascia il testimone. Il nuovo presidente del club biancorosso è Alessandro Racca, titolare dell’Agenzia Maratona Viaggi e già storico sponsor del sodalizio, che guiderà un consiglio direttivo rinnovato. I nuovi soci che compongono il direttivo sono Roberto Lanzetti, Enzo Gai, Edoardo Bergui, Claudia Cagnasso, Giuseppe Orrú e Giampiero Magliano.

Per quanto riguarda l'area tecnica, prosegue e si consolida il progetto sinergico tra l'Olimpo Basket e il Campus, la cui attività si sviluppa a Corneliano d'Alba data l'assenza nella capitale delle Langhe di un palazzetto regolare per la pallacanestro. A guidare il Campus sarà ancora coach Luca Jacomuzzi, allenatore torinese giunto alla sua quattordicesima stagione in terra albese.

La grande novità nel settore giovanile dell'Olimpo Basket è l'arrivo del nuovo responsabile tecnico Marco Grattini, allenatore di grande esperienza con un passato di ben 43 anni tra le fila della Crocetta Torino. Nel segno della continuità, la gestione del minibasket resta affidata ad Andrea Danna, mentre la referente del movimento femminile biancorosso sarà ancora coach Tea Raffaeli.

In attesa di completare i quadri dei rispettivi staff, la società ha voluto tributare un caloroso ringraziamento ai tecnici uscenti Franco Zimbardi, che saluta il club dopo 10 anni di militanza, l'ormai ex responsabile del vivaio Stefano Biglia e coach Roberto Schinca, ringraziandoli per l’impegno profuso e per gli importanti traguardi umani e sportivi tagliati insieme ai giovani atleti. La dirigenza e i responsabili sono già al lavoro per completare le squadre tecniche, che verranno ufficializzate a breve.