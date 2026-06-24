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Cronaca | 24 giugno 2026, 12:52

Per le vie di Cuneo, contromano in monopattino con il fratellino: 14enne inseguito e fermato dalla Polizia locale

Il ragazzino è stato bloccato in via XXVIII Aprile dopo un inseguimento iniziato in corso Giolitti. Senza casco e targa, è scappato prendendo strade in senso contrario, salendo sui marciapiedi e facendo slalom tra le persone

Il monopattino del ragazzo

Il monopattino del ragazzo

Rocambolesco inseguimento per le vie di Cuneo prima di mezzogiorno di oggi 24 giugno. 

La Polizia locale è stata costretta a bloccare un ragazzino di 14 anni che si è reso protagonista di una fuga in monopattino iniziata in corso Giolitti e terminata in via XXVIII Aprile, tra sensi vietati, salite e discese da marciapiedi e slalom tra le persone, alcune delle quali costrette a scansarsi velocemente per non essere letteralmente travolte. 

Ad aggravare ulteriormente la situazione, non solo il fatto che il ragazzo non avesse il casco e tantomeno la targa, ora obbligatoria per legge, quanto il fatto che trasportasse, seduto sulla pedana di appoggio dei piedi, il fratellino di 6 anni. 

Gli agenti, dopo averlo intercettato, gli hanno intimato l'alt. 

Il 14enne, per tutta risposta, si è dato alla fuga commettendo una lunga serie di infrazioni al Codice della Strada, mettendo in pericolo primariamente se stesso e il fratellino oltre che numerosi passanti.

Necessario quindi intervenire con decisione e bloccarlo. 

Il fatto è avvenuto davanti a decine di passanti, molti dei quali hanno condiviso l'intervento della Polizia locale, sottolineando la pericolosità dei monopattini guidati senza alcun rispetto delle norme e spesso nella più totale impunità. 

Barbara Simonelli

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