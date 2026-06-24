Temporale nel Saluzzese, allagati cantina e garage a Vottignasco: vigili del fuoco al lavoro

Le conseguenze del temporale che ha interessato il Saluzzese si sono fatte sentire questa mattina a Vottignasco, dove la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo è intervenuta dalle 7.30 in piazza Marconi per un allagamento che ha interessato cantina e garage di un'abitazione.

Nei locali si sono accumulati oltre 20 centimetri d'acqua. Le operazioni sono tuttora in corso: i vigili del fuoco potranno procedere con lo svuotamento una volta interrotta la causa dell'afflusso d'acqua oppure dopo aver individuato e intercettato il punto da cui proviene.

Non si segnalano persone in pericolo o ferite. Al momento l'intervento risulta un caso isolato, senza ulteriori criticità.