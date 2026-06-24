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Cronaca | 24 giugno 2026, 08:28

Temporale nel Saluzzese, allagati cantina e garage a Vottignasco: vigili del fuoco al lavoro

Intervento dalle 7.30 in piazza Marconi per danni d'acqua. Nessuna persona coinvolta e, al momento, si tratterebbe di un episodio isolato

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Le conseguenze del temporale che ha interessato il Saluzzese si sono fatte sentire questa mattina a Vottignasco, dove la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo è intervenuta dalle 7.30 in piazza Marconi per un allagamento che ha interessato cantina e garage di un'abitazione.

Nei locali si sono accumulati oltre 20 centimetri d'acqua. Le operazioni sono tuttora in corso: i vigili del fuoco potranno procedere con lo svuotamento una volta interrotta la causa dell'afflusso d'acqua oppure dopo aver individuato e intercettato il punto da cui proviene.

Non si segnalano persone in pericolo o ferite. Al momento l'intervento risulta un caso isolato, senza ulteriori criticità.

Redazione

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