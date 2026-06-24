Ciclista investita da un camion a Villafalletto

Non sarebbero tali da destare eccessiva preoccupazione le condizioni della 24enne che questa mattina è stata vittima di un investimento stradale mentre percorreva via Monsola a Villafalletto.
L’incidente sarebbe avvenuto all’uscita del paese, all’incrocio della Provinciale 25 per Saluzzo, dove la ragazza sarebbe stata travolta da un camion.
Da chiarire la dinamica del sinistro.
La giovane è stata soccorsa dai sanitari del servizio di emergenza 118 e trasportata in ambulanza a Savigliano con un codice di gravità giallo.
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Articolo in aggiornamento.