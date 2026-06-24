Carbon footprint aziendale: la radiografia dei processi

In sintesi: è l'inventario delle emissioni di gas serra — dirette e indirette — associate alle attività di un'organizzazione in un dato periodo, espresso in tonnellate di CO₂ equivalente. Ma ridurla a un numero la svilisce. Letta bene, è una radiografia dei processi: dice come si compra, si produce, si consegna e si gestiscono i fornitori.

Questo articolo si rivolge a chi, in una PMI o in un ente pubblico, deve capire cosa significhi davvero misurare l'impronta di carbonio: cosa racconta, quali standard la regolano, come si leggono i tre Scope, quali errori evitare e da dove cominciare. Non promette scorciatoie né bollini facili da esibire. La footprint è uno strumento di lavoro, e come tale va trattata.

Carbon footprint aziendale: una definizione operativa, non solo un numero

Partiamo da una base condivisa. L'impronta di carbonio è un indicatore che permette di misurare la quantità totale di gas serra emessa, direttamente o indirettamente, da un'impresa, da un servizio o da un prodotto. L'unità di misura sono i chili o le tonnellate di CO₂ equivalente: un modo per sommare gas diversi — anidride carbonica, metano, protossido di azoto, gas refrigeranti — riportandoli a un denominatore comune in base al loro potere climalterante.

Una mappa rapida per orientarsi, prima di entrare nel merito:

● Cos'è. Un indicatore che quantifica i gas serra emessi, in modo diretto o indiretto, da un'impresa, un servizio o un prodotto.

● Unità di misura. Chili o tonnellate di CO₂ equivalente (CO₂eq), che riportano gas diversi a un denominatore comune in base al loro effetto sul clima.

● Standard di riferimento. Per l'organizzazione la ISO 14064-1; per il singolo prodotto o servizio la ISO 14067; come metodo di contabilità aziendale, accanto alle ISO, il GHG Protocol.

● Scope 1, 2 e 3. Le emissioni dirette (Scope 1), quelle dell'energia acquistata (Scope 2) e quelle della catena del valore — acquisti, trasporti, uso e fine vita dei prodotti (Scope 3).

Il punto che molti contenuti divulgativi trascurano è la distinzione tra misurare e ridurre. La footprint è un punto di partenza, non un traguardo. Serve a capire dove si genera l'impatto, a stabilire priorità credibili e a monitorare i progressi nel tempo. Chi confonde l'inventario con la strategia commette l'errore di fondo: pensa che basti avere il numero per essere a posto, quando il numero è solo la mappa che indica dove intervenire.

Esiste un quadro normativo preciso. La carbon footprint può essere calcolata sia a livello di prodotto sia di organizzazione, entrambe regolate dalle norme internazionali ISO della famiglia 14060. Per l'organizzazione il riferimento è la ISO 14064-1, che stabilisce i requisiti per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas serra; per il singolo prodotto o servizio si usa la ISO 14067, che considera le emissioni lungo l'intero ciclo di vita, dalla culla alla tomba, ed è coerente con la ISO 14040 e la ISO 14044, gli standard dell'analisi del ciclo di vita. Accanto alle ISO, tra gli strumenti più utilizzati per la contabilità aziendale c'è il GHG Protocol, lanciato nel 1998 proprio per dare regole condivise al calcolo e alla rendicontazione delle emissioni.

Cosa racconta davvero sull'organizzazione

Una footprint ben costruita è la fotografia dei processi aziendali. Energia, mobilità del personale, logistica delle merci, acquisti di materie prime, gestione dei rifiuti, perdite di gas refrigeranti dagli impianti di climatizzazione, consumi dei sistemi informatici: ogni voce dell'inventario corrisponde a una decisione gestionale. Il dato non è neutro. Parla di come l'impresa sceglie i fornitori, di quanto è efficiente nel produrre, di come consegna e di come progetta gli imballaggi.

Ecco perché due aziende che fanno apparentemente la stessa cosa possono avere impronte molto diverse. Pesano il mix energetico — elettricità da fonti rinnovabili o da fonti fossili — l'efficienza degli impianti, la distanza dei fornitori, la quantità e il tipo di packaging, la modalità di trasporto scelta. Un'officina meccanica che si rifornisce di acciaio da un fornitore vicino e una che lo importa dall'altro capo del continente raccontano due storie industriali distinte, e l'inventario lo certifica.

È qui che la misurazione diventa interessante per chi guida l'impresa: non come adempimento, ma come strumento diagnostico. In territori a forte vocazione manifatturiera e agroalimentare come la provincia di Cuneo, dove le filiere corte convivono con l'export, leggere la propria impronta significa capire dove si annidano costi nascosti e rischi di approvvigionamento. Per arrivarci serve metodo, e su questo terreno può essere utile confrontarsi con chi imposta inventari e piani di riduzione in modo strutturato, come Stillab, realtà con sede all'Environment Park di Torino che tra le proprie aree di lavoro include carbon footprint e bilancio di sostenibilità. Il valore, in ogni caso, non sta nel certificato in sé, ma nella capacità di tradurre i dati in scelte operative.

I tre Scope: dove si nasconde davvero la maggior parte delle emissioni

La classificazione in tre ambiti — gli Scope — è il cuore di ogni inventario serio, e capirla evita la maggior parte degli errori di lettura.

Lo Scope 1 raccoglie le emissioni dirette, quelle che provengono da fonti possedute o controllate dall'organizzazione: la combustione nelle caldaie e nei forni, i carburanti della flotta aziendale, le fughe di gas refrigeranti dagli impianti. Sono le emissioni più visibili e, spesso, le più facili da attribuire.

Lo Scope 2 riguarda le emissioni indirette legate all'energia acquistata: elettricità, vapore, calore o raffrescamento. Qui il fattore decisivo è la fonte da cui proviene quell'energia, perché lo stesso consumo elettrico pesa in modo diverso a seconda del mix di generazione che c'è dietro. È un ambito su cui un'impresa ha leve concrete, dalle scelte contrattuali all'efficientamento.

Poi c'è lo Scope 3, ed è quello che cambia la lettura. Comprende tutte le altre emissioni indirette lungo la catena del valore: acquisti di beni e servizi, trasporto delle merci, viaggi di lavoro, spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, beni capitali, uso e fine vita dei prodotti venduti. Lo standard dedicato alla catena del valore, rilasciato nel 2011, lo articola in quindici categorie tra monte e valle della filiera. Spesso lo Scope 3 può incidere in modo molto rilevante, proprio perché include acquisti e catena del valore; ma per capirne il peso reale in una specifica organizzazione bisogna misurarlo, non darlo per scontato. Ignorarlo a priori significa rischiare di guardare la punta dell'iceberg trascurando la massa sommersa.

Un esempio aiuta a percepire la scala. Usando fattori di conversione 2024 comunemente impiegati nel reporting, un litro di benzina è associato a circa 2,1 kg di CO₂ equivalente: una flotta aziendale incide, certo. Ma per un produttore di componenti, le emissioni incorporate nell'acciaio o nell'alluminio acquistati — pura categoria Scope 3 — possono superare di gran lunga quelle dei mezzi propri. È questa la ragione per cui concentrarsi solo su Scope 1 e 2 porta spesso a ottimizzare il dettaglio mentre il grosso resta intoccato.

I falsi miti che portano a decisioni sbagliate

Alcune convinzioni diffuse meritano di essere smontate, perché generano scelte inefficaci.

Il primo equivoco è ritenersi sostenibili perché si è compensato. Compensare acquistando crediti di carbonio non equivale a ridurre le proprie emissioni: l'ordine corretto delle azioni mette prima la riduzione misurabile e solo dopo, per la quota residua difficilmente eliminabile, l'eventuale compensazione. Invertire questa sequenza espone a critiche fondate e indebolisce qualsiasi comunicazione.

Il secondo mito è che basti cambiare le lampadine. Gli interventi di efficienza puntuale hanno valore, ma se assorbono tutta l'attenzione mentre l'impatto principale è nella filiera, il risultato complessivo resta marginale. Il rischio è investire energie su un decimale e trascurare la cifra significativa.

Il terzo è considerare lo Scope 3 facoltativo e quindi trascurabile. Sul piano della rendicontazione la ISO 14064-1 lo tratta come opzionale, mentre richiede Scope 1 e Scope 2; sul piano sostanziale, però, è sempre meno ignorabile, perché un'analisi che si ferma alle emissioni dirette dice poco a chi legge l'inventario con competenza.

Il quarto mito è che un solo indicatore basti. Il valore assoluto in tonnellate fotografa la dimensione complessiva, ma può essere utile affiancargli misure di intensità — ad esempio le emissioni per unità di prodotto, per fatturato o per addetto. Un'azienda che cresce può aumentare le emissioni totali pur diventando più efficiente nei processi: leggere un solo numero, senza contesto, rischia di raccontare una storia parziale.

Qualità del calcolo: dove nascono gli errori

La solidità di una footprint dipende da alcune scelte tecniche, spesso sottovalutate.

La prima è la definizione del perimetro. Bisogna stabilire con chiarezza quali siti, attività e società rientrano nel conteggio, e dichiararlo apertamente nel report: perimetri diversi producono numeri non confrontabili, e un confronto fatto su basi disomogenee vale poco. La trasparenza sul confine scelto è parte integrante della credibilità del risultato.

La seconda riguarda il metodo dei dati. L'approccio basato sull'attività usa quantità fisiche misurate — litri di gasolio, chilowattora, chilogrammi di materiale — ed è in genere più accurato. L'approccio basato sulla spesa converte importi monetari in emissioni tramite fattori medi di settore: più rapido da implementare quando mancano dati primari, ma meno preciso. Una footprint matura spesso parte dallo spend-based per le categorie minori e migliora progressivamente la qualità dei dati sulle voci più rilevanti.

La terza è la scelta dei fattori di emissione, i coefficienti che traducono i consumi in CO₂ equivalente. Devono essere aggiornati e coerenti tra loro. Nel 2024 alcuni set di fattori sono stati pubblicati l'8 luglio e aggiornati il 30 ottobre: usare versioni diverse nello stesso inventario può creare incoerenze. Usare coefficienti datati o disomogenei introduce errori sistematici. A questo si aggiunge il tema della materialità e dell'incertezza: dichiararle con onestà non indebolisce il risultato, lo rende più credibile. Un report che ammette i propri limiti è più affidabile di uno che finge una precisione impossibile.

Dal report alle decisioni: trasformare la footprint in un piano

Qui si gioca la differenza tra un documento da archiviare e uno strumento di gestione. Il passaggio chiave è l'analisi degli hotspot: individuare le tre-cinque aree che concentrano la maggior parte delle emissioni e, per ciascuna, le leve realmente azionabili.

Le leve ad alto impatto, nella maggior parte dei casi, ricorrono. Sul fronte degli acquisti: selezionare fornitori meno emissivi, ridisegnare le specifiche dei materiali, privilegiare contenuti riciclati. Sulla logistica: spostare quote di trasporto dalla gomma alla rotaia dove possibile, aumentare la saturazione dei carichi, ottimizzare i percorsi. Sull'energia: efficientare gli impianti e approvvigionarsi da fonti rinnovabili con contratti verificabili. Sui refrigeranti: manutenzione e sostituzione dei gas a più alto potenziale climalterante. Sul prodotto: ripensare design e packaging per ridurre materia ed energia incorporate.

Senza una regia interna, però, anche la migliore analisi resta lettera morta. In molte organizzazioni si sceglie di assegnare ruoli chiari, di legare l'inventario a un ciclo di aggiornamento regolare e di tenere d'occhio più da vicino i consumi e i trasporti, che variano nel tempo. È anche il modo per tutelarsi dalle accuse di facciata: la coerenza tra ciò che si dichiara, i dati che la sostengono e il perimetro effettivo dovrebbe poter reggere a una verifica esterna.

Perché riguarda anche chi non è obbligato

La spinta a misurare non arriva solo dalla normativa. Capita sempre più spesso che siano i clienti a chiederlo, inserendo l'impronta dei fornitori nei questionari di sostenibilità e nelle valutazioni di filiera; e capita che la footprint diventi un elemento di selezione laddove i criteri ambientali pesano nelle scelte di approvvigionamento. Per una PMI subfornitrice, disporre di un inventario credibile può fare la differenza nel restare dentro una catena di fornitura.

Ci sono poi rischi e opportunità tangibili: volatilità dei costi energetici, oscillazione dei prezzi delle materie prime, reputazione, continuità operativa. Misurare aiuta a vedere queste esposizioni prima che diventino emergenze. Per le amministrazioni pubbliche, l'inventario può alimentare piani energetici, acquisti verdi e rendicontazione; non a caso anche istituzioni pubbliche di primo piano hanno adottato la ISO 14064-1 per la propria contabilità delle emissioni. E sul territorio, la presenza di poli dedicati all'innovazione ambientale — l'Environment Park di Torino, che dal 2024 ha allineato il proprio bilancio di sostenibilità anche agli standard europei ESRS — mette a disposizione delle imprese piemontesi un ecosistema di competenze vicino.

Come iniziare in modo pragmatico

Un percorso realistico, senza promesse miracolose, può articolarsi in pochi mesi e quattro mosse.

● Definire confini e obiettivi. Chiarire perché si misura — conformità, richieste dei clienti, strategia interna — scegliere lo standard di riferimento e stabilire perimetro organizzativo e periodo.

● Raccogliere i dati minimi robusti. Energia, carburanti, acquisti principali, trasporti; mappare i fornitori critici. Meglio pochi dati solidi che molti dati inaffidabili.

● Calcolare la baseline. Un primo inventario, anche imperfetto, che fissi il punto di partenza e individui le priorità, con un piano per migliorare nel tempo la qualità dei dati.

● Comunicare con trasparenza. Esplicitare metodo, perimetro e limiti, e impostare un piano di riduzione con obiettivi datati e verificabili.

FAQ

Che differenza c'è tra carbon footprint di organizzazione e di prodotto?

La footprint di organizzazione misura le emissioni di gas serra generate dall'insieme delle attività di un'impresa o di un ente in un periodo, ed è regolata dalla ISO 14064-1. Quella di prodotto quantifica le emissioni lungo l'intero ciclo di vita di un singolo bene o servizio, dalla culla alla tomba, secondo la ISO 14067. La prima fotografa l'azienda nel suo complesso, la seconda zooma su un prodotto specifico.

Cosa includono Scope 1, 2 e 3?

Lo Scope 1 comprende le emissioni dirette da fonti possedute o controllate (combustione in caldaie, forni, veicoli, fughe di refrigeranti). Lo Scope 2 riguarda le emissioni indirette dell'energia acquistata: elettricità, vapore, calore, raffrescamento. Lo Scope 3 copre il resto della catena del valore — acquisti, trasporti, viaggi, uso e fine vita dei prodotti — articolato in quindici categorie tra monte e valle.

Quali standard conviene usare?

Per la contabilità a livello di organizzazione i riferimenti principali sono la ISO 14064-1 e il GHG Protocol; per la footprint di prodotto si usa la ISO 14067, coerente con gli standard LCA ISO 14040 e ISO 14044. La scelta dipende dall'obiettivo: rendicontazione aziendale, dichiarazione di prodotto o entrambe.

Quali dati minimi servono per partire?

Per una prima baseline servono almeno i consumi energetici (elettricità, gas, calore), i carburanti della flotta, gli acquisti principali di materiali e i dati sui trasporti. A questi si aggiunge la mappatura dei fornitori critici. È preferibile partire da pochi dati solidi e migliorarne progressivamente copertura e qualità.

Carbon footprint, LCA e carbon neutrality: che rapporto c'è?

L'analisi del ciclo di vita (LCA) è la metodologia che valuta gli impatti ambientali di un prodotto lungo tutte le fasi, e la footprint di prodotto ne è una declinazione focalizzata sui gas serra. La carbon neutrality è invece un obiettivo: si raggiunge riducendo le emissioni e compensando la quota residua. Misurare viene prima; la neutralità è un traguardo che presuppone un inventario credibile.

A cosa serve una verifica di terza parte?

Una verifica indipendente attesta che il calcolo sia coerente con lo standard dichiarato, che il perimetro sia ben definito e che i dati e i fattori di emissione siano tracciabili. Rafforza la credibilità verso clienti, finanziatori e procedure di selezione fornitori, e riduce il rischio di affermazioni non sostenibili.

La carbon footprint, in definitiva, vale per ciò che permette di decidere. Non è un voto morale né un bollino da esibire: è una lente che mette a fuoco dove un'organizzazione consuma, spreca e rischia, e dove invece può guadagnare in efficienza e in solidità. Le imprese che la usano così — come diagnosi e non come adempimento — trasformano un obbligo percepito in un vantaggio concreto, e arrivano più preparate quando è il mercato, e non più solo il legislatore, a chiedere conto di quei numeri.













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