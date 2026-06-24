VOLLEY / Mondovì sigilla la seconda linea con il ritorno in Piemonte di Michelle Gueli

Mondovì Volley annuncia l’arrivo di Michelle Gueli, libero classe 2004, giocatrice di grande esperienza nella categoria e profilo di assoluto valore per solidità, personalità e capacità di lettura del gioco. Un innesto importante, che segna il ritorno in Piemonte di un’atleta cresciuta in un contesto tecnico di alto livello e già protagonista nei campionati nazionali di Serie A e B1.



Il suo percorso inizia nel settore giovanile di Pinerolo, dove compie tutta la trafila fino all’ingresso in prima squadra nella stagione 2020/21 in Serie A2. L’anno successivo arriva la storica promozione in A1, categoria in cui Gueli esordisce nella stagione seguente. Nel 2023/24 veste la maglia di Montecchio in A2, mentre nelle ultime due stagioni gioca in B1 con Libellula Bra e Aosta, confermandosi come uno dei liberi più affidabili e combattivi del panorama piemontese.



Il direttore sportivo Max Rubado commenta così il suo arrivo: “Abbiamo incontrato Michelle più volte da avversaria in A2, prima con Pinerolo e poi con Montecchio. La grinta è la sua cifra distintiva, un tratto che porta in campo ogni volta che gioca. La attende un anno importante, l’occasione per rilanciarsi dopo una parentesi non semplice ad Aosta. Abbiamo scelto Michelle valutando non solo le qualità tecniche, ma anche quelle umane: è una ragazza seria, determinata e con grande voglia di dimostrare il suo valore”.



Parole di entusiasmo anche da parte della giocatrice, che conosce bene il territorio e la storia rossoblù: “Mondovì è una realtà che ho sempre vissuto da vicino: Pinerolo–Mondovì è sempre stato un derby molto combattuto. Sono molto contenta di entrare in una società che ha calcato palcoscenici importanti e sono certa che società e squadra vogliano riportare Mondovì dove era fino a qualche anno fa”.



Con l’arrivo di Michelle Gueli, Mondovì Volley aggiunge al roster un libero di esperienza, carattere e affidabilità, tassello fondamentale per la costruzione della squadra 2026/27.