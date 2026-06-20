Cuneo, chiusura di corso Monviso/De Gasperi per lavori di asfaltatura

Lunedì 22 e martedì 23 giugno sarà necessaria la chiusura della corsia di salita di corso Monviso e corso De Gasperi tra via Giotto (compresa) e la rotonda con corso Gramsci (esclusa) per lavori di asfaltatura.

La chiusura avverrà dalle 8:30 fino alle 18:00. Nel caso in cui i lavori si concludessero nella giornata di lunedì, il traffico riprenderà regolarmente. Altrimenti, si dovessero protrarre anche al martedì, la chiusura seguirà il medesimo orario.

L’impresa provvederà a installare apposito cartellonistica di segnalazione e utilizzerà movieri a terra, con deviazione dei mezzi su corso Galileo Ferraris.