Furgone in fiamme sulla Statale 28 a Bagnasco, strada riaperta dopo l'intervento dei soccorsi

È stata riaperta regolarmente al traffico la strada statale 28 del Colle di Nava, dopo un intervento, avvenuto in mattinata, per un principio di incendio che ha interessato un furgone.

Il mezzo, che trasportava alcune arnie, per dinamiche in fase di accertamento, ha preso fuoco nei pressi del distributore del Comune di Bagnasco.

Il conducente e l'occupante del mezzo, accortisi del pericolo, hanno accostato e dato l'allarme, iniziando a domare le fiamme con un estintore. Sul posto per la messa in sicurezza del furgone e del carico sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Garessio, con autopompaserbatoio (APS) e Autobotte (ABP). I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Bagasco, mentre i tecnici di ANAS sono intervenuti per il ripristino della sede stradale.

La circolazione è stata interrotta circa 40 minuti, per poter permettere le operazioni. Ora il traffico è tornato regolare.