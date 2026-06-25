Levaldigi, i “luoghi del cuore” diventano arte: concluso il progetto “Come un pittore”

Si è concluso nei giorni scorsi a Levaldigi, in occasione della festa patronale, il progetto “Come un pittore”, avviato lo scorso marzo e dedicato alla valorizzazione del territorio attraverso l’espressione artistica.

Protagoniste dell’iniziativa un gruppo di ragazze della frazione, che hanno raccontato i propri “luoghi del cuore” realizzando pannelli in legno dipinti e decorati a mano. Un percorso creativo che ha unito memoria, identità e senso di appartenenza, trasformando scorci e simboli del paese in opere visive.

Le attività sono state seguite dalle educatrici Enrica, Ilaria e Dina, con il supporto tecnico di Piero e dei ragazzi del Centro Diurno Eta Beta di Savigliano, in un’esperienza condivisa che ha favorito inclusione e collaborazione.

Il progetto si inserisce nel più ampio contenitore “Una frazione in azione”, finanziato dal Comune di Savigliano e promosso e gestito dal Consorzio Monviso Solidale in collaborazione con la Cooperativa Proposta 80, l’Asilo, la Scuola e le associazioni locali. Un’iniziativa che punta a rafforzare il tessuto sociale e a coinvolgere attivamente la comunità nella vita della frazione.