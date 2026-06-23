L'albese "Piazza Duomo" è il terzo migliore ristorante italiano secondo la nuova guida "GialloZafferano"

Un nuovo prestigioso riconoscimento incorona l'alta gastronomia delle Langhe.

Il ristorante Piazza Duomo di Alba conquista la medaglia di bronzo nella neonata classifica della piattaforma "GialloZafferano Ristoranti", presentata oggi, martedì 23 giugno a Segrate.

Lo storico locale albese guidato dallo chef Enrico Crippa, che da molti anni fa parte della ristrettissima cerchia dei tristellati Michelin italiani e occupa la 32ª posizione nella prestigiosa classifica mondiale "50 World’s Best Restaurant", si conferma così un faro indiscusso della cucina nazionale.

La nuova app del noto food brand unifica i giudizi di 15 fonti del settore per offrire un voto oggettivo ed espresso nel "Gz Score". Al vertice di questa speciale top 10 si posiziona l'Osteria Francescana di Modena, seguita al secondo posto da Uliassi di Senigallia. Subito dopo il terzo posto di Alba, la classifica prosegue con il ristorante Reale di Castel di Sangro in quarta posizione, seguito da Le Calandre di Rubano, La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri a Roma, l'Enoteca Pinchiorri a Firenze, Da Vittorio a Brusaporto e i 12 Apostoli a Verona.

Il Piemonte brilla particolarmente in questa selezione, risultando l'unica regione insieme all'Emilia-Romagna a vantare ben due insegne tra le prime dieci posizioni in Italia. Al sesto posto assoluto brilla infatti Villa Crespi a Orta San Giulio, guidata dallo chef Antonino Cannavacciuolo. Più in generale, la nostra regione si attesta al terzo posto nazionale per concentrazione di eccellenze culinarie, racchiudendo il 10% dei cento migliori ristoranti del Paese, subito dietro a Lombardia e Lazio.

I riconoscimenti per la ristorazione piemontese non si fermano alla top 10 principale. Nella sezione speciale "Gz Smile", dedicata ai locali capaci di offrire il miglior rapporto qualità rispetto al prezzo, la provincia piemontese e i suoi centri minori si ritagliano uno spazio importante. Tra le dieci migliori insegne italiane spiccano infatti il ristorante Consorzio a Torino e il Ristorante Cacciatori a Cartosio, nell'Alessandrino.

"GialloZafferano ha sempre aiutato le persone a fare scelte migliori in cucina. Con questa piattaforma estendiamo la missione al fuori casa" ha dichiarato l’amministratore delegato di Mondadori Digital, Andrea Santagata. "Abbiamo tradotto 15 fonti in un unico indice trasparente per orientarsi al meglio fuori dalle grandi metropoli, dove si trova l’80% dell’eccellenza gastronomica italiana".