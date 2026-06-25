Confesercenti della provincia Granda rinnova il suo direttivo. Prima associazione con due donne al vertice

Tempo di rinnovo per la Confesercenti provincia di Cuneo che, in questi giorni, ha scelto il suo nuovo direttivo, eleggendo a presidente, per la prima volta nella sua storia, una donna.

Confesercenti Cuneo diventa così la prima associazione di categoria della Granda che ha ai suoi massimi vertici due esponenti femminili: Chiara Voghera nuovo presidente e Nadia dal Bono direttore generale della provincia di Cuneo.

Chiara Voghera di Racconigi ha una lunga esperienza in Confesercenti, visto che da diversi mandati ricopre il ruolo di presidente Anva, Associazione nazionale Commercio su Aree pubbliche. Vice presidente vicario è stato eletto Mauro Botta di Mondovì.

Eletti vicepresidente provinciale anche Alessandro Romano, già presidente di Federfranchising - Federazione Italiana Franchising -, Cinzia Marchisio, che resta alla presidenza di Federbimbi e Ivo Boglione, già copresidente di Anva.

"Accolgo con grande soddisfazione e orgoglio la mia elezione a presidente di Confesercenti Cuneo - commenta la neo eletta Chiara Voghera -. Essere la prima donna a ricoprire questo incarico nella nostra provincia rappresenta per me un motivo di particolare emozione e, allo stesso tempo, una grande responsabilità. In questi anni ho già avuto l'opportunità di impegnarmi all'interno dell'associazione come presidente di ANVA Confesercenti, incarico che continuerò a mantenere, perché ho avviato un percorso importante a tutela e valorizzazione del commercio ambulante che intendo portare avanti con determinazione. Affronto questo nuovo incarico con entusiasmo e spirito di servizio. Il mio obiettivo sarà quello di far crescere ulteriormente l'associazione, rafforzandone la presenza sul territorio, ascoltando le esigenze delle imprese e lavorando per offrire servizi sempre più efficaci agli associati. In un momento di grandi cambiamenti, Confesercenti deve continuare a essere un punto di riferimento concreto per il commercio, il turismo e le attività di servizio della nostra provincia. Credo molto nel team di presidenza - conclude Voghera -, perché avrò con me in questo percorso professionisti preparati e competenti. Naturalmente ringrazio il direttore generale Nadia dal Bono per il supporto la fiducia riposta in me e nel mio impegno”.

“Auguro a tutti buon lavoro - dice il direttore generale Confesercenti della provincia di Cuneo Nadia dal Bono -. Una squadra compatta, nel solco della continuità, per portare avanti progetti e sostenere iniziative del commercio in Granda, tra innovazione e tradizione. Nei prossimi giorni ci incontreremo per stilare un programma da sviluppare sul territorio, prendendo in considerazione le esigenze, le eventuali criticità e le iniziative più valide per valorizzare questo importante settore, grande motore di sviluppo economico di tutta la nostra provincia”.