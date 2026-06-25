Identity Style lancia il concorso "I luoghi del cuore" per i giovani cronisti

In occasione dell'evento "Omaggio a d'Annunzio nell'azzurro", svoltosi il 21 giugno al Vittoriale degli Italiani in occasione della Giornata Mondiale della Musica e culminato con il concerto della Fanfara della 1ª Regione Aerea dell'Aeronautica Militare, Identity Style, rivista d'eccellenza italiana e partner dell'iniziativa, ha presentato il suo primo concorso dedicato ai giovani aspiranti giornalisti.

L'iniziativa, patrocinata dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, è rivolta agli studenti delle scuole di giornalismo italiane e, più in generale, a tutti gli under 25 che desiderano intraprendere la professione di cronista.

Il concept del concorso si ispira all'architettura e al significato del complesso monumentale di Gardone Riviera. Così come il Vittoriale rappresentò per Gabriele d'Annunzio un luogo di ispirazione, riflessione e serenità, anche ogni partecipante è invitato a raccontare il proprio "luogo del cuore": non necessariamente uno spazio fisico, ma anche un luogo dell'anima o uno scorcio significativo della propria città, capace di rappresentarne, nel bene e nel male, l'identità.

Per partecipare è necessario inviare una fotografia del proprio luogo del cuore accompagnata da un testo di massimo mille battute, spiegando le motivazioni della scelta e il significato, sia oggettivo sia personale, dell'immagine proposta.

Il vincitore si aggiudicherà uno stage della durata di un anno presso la IS Academy di Identity Style. Le opere selezionate saranno inoltre pubblicate sulla rivista con un ampio articolo dedicato, mentre tutti gli elaborati saranno visibili sul sito www.identitystyle.it e sui canali social ufficiali Instagram e Facebook di Identity Style.

Con questo progetto Identity Style celebra il traguardo della quinta edizione della rivista e il primo anno alla direzione di Sonia Bedeschi, che ha voluto rendere omaggio alla Giornata Mondiale della Musica con un'intervista esclusiva di copertina al maestro Andrea Bocelli.

Un'iniziativa che intende celebrare il potere della musica, capace di elevare anima e spirito, e allo stesso tempo offrire un'opportunità concreta ai giornalisti di domani.

Le candidature, complete di fotografia, testo e breve curriculum vitae, dovranno essere inviate all'indirizzo Iluoghidelcuore@identitystyle.it entro il 28 febbraio 2027.