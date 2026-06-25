Il Circolo Acli di Macellai in festa: fine giugno con pizza, street food, musica, balli occitani e appuntamento con la salute in piazza

Week end di festa a Macellai di Pocapaglia, dal 26 al 29 giugno, evento organizzato dal locale circolo Acli guidato dal presidente Franco Magliano. Si comincia venerdì 26, alle ore 19 con pizza per tutti e musica con DJ Barosi. Sabato 27, dalle 20, serata della Leva 2008, con Street Food piemontese e musica con DJ Andrea Vaira.

Domenica 28 alle ore 10, si celebrerà la Santa Messa al campo sportivo, seguita dall’aperitivo offerto dal circolo Acli. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, giochi, per i bimbi e, alle 20, pollo e patatine dello zio Matte di Pocapaglia, e musica con DJ Rosso.

Lunedì 29 giugno, dalle ore 9, evento promosso dall’Asl Cn2 “La salute in piazza”, attività di cammino (50 minuti circa) gratuita e guidata, con successiva misurazione dei parametri fisiologici: info al 0173/316621 - epidemiologia@aslcn2.it

In serata, dalle ore 19.30, la Porchetta di Tarcisio e Balli Occitani con “Trio Brio”.

Complimenti ai volontari del circolo Acli di Macellai per l’organizzazione e lo spirito di convivialità e amicizia, nel caro ricordo di don Carlo Franco, ideatore e sostenitore della famosa “Passione di Cristo di Macellai”. Don Carlo è stato sempre vicino alla realtà delle ACLI cuneesi, a partire da metà degli anni ’70, condividendo il cammino con la Sede Zonale di Alba, con la Sede Provinciale e con la casa per ferie “La Montanara” di Sambuco e, dal 1990, come assistente ecclesiastico per le Acli della Diocesi di Alba, su nomina del vescovo.