Ozono, nessuna emergenza: livello arancione in Granda, ma è meglio evitare l'attività motoria all'aperto

L’ondata di calore è destinata a intensificarsi nel fine settimana.

Secondo il bollettino della Regione Piemonte e di Arpa Piemonte, oggi, sabato 27 e domenica 28 giugno è previsto livello 3 di disagio bioclimatico (forte disagio) in tutte le province piemontesi, compresa quella di Cuneo.

Le temperature massime in pianura potranno raggiungere 38-39 °C, con condizioni di caldo persistente da almeno tre giorni e possibili effetti negativi sulla salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti all’aperto.

Pur senza allarmismi, resta alta l’attenzione per la qualità dell’aria.

Il bollettino sull’ozono emesso oggi da Arpa Piemonte, valido per le prossime 72 ore, indica infatti per il Piemonte centro-meridionale – l’area in cui ricade la Granda – un livello 2 per le giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno.

Si tratta di una condizione che non configura un’emergenza, ma richiede alcune precauzioni, soprattutto da parte delle persone più fragili.

Bambini, anziani, soggetti asmatici, bronchitici cronici e cardiopatici dovrebbero evitare qualsiasi attività fisica all’aperto nelle ore più calde della giornata e durante i periodi di massima insolazione. Anche gli adolescenti sono invitati a limitare gli sforzi intensi, mentre per gli adulti sani è consigliabile evitare attività fisiche particolarmente impegnative sotto il sole.

L’ozono è un inquinante cosiddetto “estivo”: si forma quando le elevate temperature e la forte radiazione solare favoriscono le reazioni chimiche tra gli ossidi di azoto e altri composti presenti nell’atmosfera. Per questo motivo i valori tendono ad aumentare durante le giornate più calde e soleggiate.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, il livello di attenzione resterà invariato anche sabato, mentre domenica è previsto un lieve miglioramento soltanto nelle aree alpine. Per il Piemonte centro-meridionale, e quindi anche per la provincia di Cuneo, il livello rimarrà invece pari a 2.

Tra le indicazioni rivolte alla popolazione figura anche il consiglio di seguire un’alimentazione ricca di sostanze antiossidanti, privilegiando alimenti come pomodori, agrumi, broccoli, peperoni, frutta fresca, olio d’oliva, frutta secca e cereali integrali, utili a contrastare gli effetti dello stress ossidativo provocato dall’ozono.