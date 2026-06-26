Confindustria Cuneo lancia “Sport & Impresa” e il nuovo Gruppo Sport

Confindustria Cuneo ha avviato Sport & Impresa, l’iniziativa che formalizza il proprio impegno a favore del mondo sportivo provinciale attraverso la nascita del Gruppo Sport. L’obiettivo è consolidare il rapporto tra il mondo imprenditoriale e quello sportivo, valorizzando le occasioni di collaborazione tra aziende, associazioni e società sportive, istituzioni e stakeholder locali.

Il Gruppo Sport, parte della Sezione Turismo e Sport di Confindustria Cuneo, rappresenta un nuovo ambito di rappresentanza e progettualità dedicato al sistema sportivo provinciale.

L’iniziativa nasce con il supporto della Camera di Commercio di Cuneo e con il patrocinio di CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Sport e Salute, azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia e CSAIn, Centri Sportivi Aziendali e Industriali, ente di promozione sportiva del sistema confindustriale. La finalità dell’iniziativa è dare forma a un punto di riferimento stabile per il sistema sportivo provinciale, capace di rappresentare, sostenere e promuovere le associazioni sportive e, al tempo stesso, di offrire alle imprese nuove opportunità di relazione, responsabilità sociale, welfare aziendale e valorizzazione del territorio.

Sport & Impresa si inserisce in un contesto provinciale particolarmente significativo: in provincia di Cuneo ammontano a 1.240 le associazioni sportive, come pure le aziende associate a Confindustria Cuneo. Due mondi numericamente quasi speculari e già spesso collegati attraverso sponsorizzazioni, iniziative condivise, circoli sportivi aziendali, eventi e attività rivolte ai dipendenti.

Il Gruppo Sport sarà coordinato da Davide Lauro, presidente dell’ASD Fausto Coppi On The Road e organizzatore della Granfondo Internazionale La Fausto Coppi. La nuova realtà lavorerà per favorire il dialogo tra imprese e organizzazioni sportive, rendendolo più strutturato e continuativo, sostenere lo sviluppo di progettualità condivise, accompagnare le associazioni nella crescita organizzativa e promuovere lo sport in tutte le sue sfaccettature.

"Con questa iniziativa vogliamo proporre qualcosa di nuovo per il mondo sportivo cuneese – dichiara Lauro –. Il territorio esprime un patrimonio straordinario di associazioni, volontari, atleti, eventi e competenze, ma spesso queste energie non riescono a incontrare in modo stabile il sistema delle imprese. L’obiettivo è costruire un luogo di confronto concreto, dove sport e industria possano riconoscersi come alleati: da un lato per sostenere la crescita delle realtà sportive, dall’altro per aiutare le aziende a investire in benessere, comunità e identità territoriale".

Le attività del Gruppo Sport si sviluppano seguendo queste direttrici: formazione e consulenza, con percorsi su temi quali sicurezza, privacy, amministrazione e raccolta fondi a supporto della crescita gestionale e organizzativa delle associazioni sportive; comunicazione e networking per promuovere momenti di racconto e visibilità del comparto sportivo locale, anche attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative promozionali; attività di co-progettazione indirizzate ad accompagnare gli enti sportivi nello sviluppo di iniziative innovative rivolte al territorio cuneese. L'avvio complessivo del palinsesto di attività riservate al Gruppo Sport è previsto a partire dal mese di settembre 2026, con incontri periodici calendarizzati.

L’iniziativa Sport & Impresa sarà presentata ufficialmente mercoledì 15 luglio, a partire dalle 17.30, con un evento pubblico di lancio nel parco Amilcare Merlo, presso la sede di Confindustria Cuneo.