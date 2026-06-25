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Cronaca | 25 giugno 2026, 15:43

Il corpo senza vita di un uomo recuperato lungo un canale a Tarantasca: un malore o una folgorazione le possibili cause del decesso

La salma di un agricoltore in pensione residente in paese recuperata lungo la provinciale per Villafalletto, ma la morte potrebbe risalire a 48 ore fa

Il corpo senza vita di un uomo recuperato lungo un canale a Tarantasca: un malore o una folgorazione le possibili cause del decesso

Un malore oppure una folgorazione dovuta a un malfunzionamento o a un incidente nell’utilizzo della pompa da irrigazione ancora in moto quando la salma dell’uomo è stata ritrovata questa mattina.

Queste le ipotesi ora al centro degli accertamenti coi quali i Carabinieri della locale Compagnia sono chiamati a stabilire le cause della morte di Chiaffredo Vincenti.

L’uomo, classe 1949, agricoltore in pensione che viveva in località Santa Cristina di Tarantasca, è stato ritrovato questa mattina privo di vita nei pressi di una bealera lungo la provinciale che collega Tarantasca a Villafalletto.

L’uomo si era recato sul posto per mettere in funzione il sistema di irrigazione a servizio di alcuni appezzamenti agricoli.

Le condizioni del corpo fanno pensare a un decesso avvenuta ormai da un paio di giorni: un lasso di tempo nel quale, vivendo lui da solo, nessuno ne ha segnalato la scomparsa. 
Le operazioni di recupero hanno coinvolto i Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo. La salma è stata quindi composta presso l’obitorio del cimitero cuneese.

Il pensionato lascia le sorelle Giuseppina e Luciana.

Redazione

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