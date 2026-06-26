A Roaschia torna “Catri Pass en Bucun”: camminare, mangiare bene e scoprire nuovi panorami

Domenica 5 luglio 2026 Roaschia torna a vivere una delle sue giornate più attese con “Catri Pass en Bucun”, la passeggiata gastronomica organizzata dalla Pro Loco Roaschia. Un appuntamento che, anno dopo anno, ha saputo conquistare famiglie, gruppi di amici, appassionati di montagna e persone semplicemente alla ricerca di una domenica diversa, fatta di natura, buon cibo e compagnia.

Dopo oltre quindici anni di successi, l’edizione 2026 porta con sé una bella novità: un nuovo percorso pensato per far scoprire angoli diversi del territorio, scorci panoramici e luoghi che nelle passate edizioni non erano ancora stati valorizzati. Sarà quindi l’occasione per guardare Roaschia con occhi nuovi, attraversando sentieri, prati, borgate e punti panoramici capaci di raccontare la bellezza semplice e autentica della valle.

Il percorso sarà lungo circa 5 chilometri, con un dislivello di 250 metri: una camminata accessibile a chi ha voglia di muoversi con passo tranquillo, godendosi il paesaggio e le soste lungo il tragitto. La partenza è prevista dall’Osteria Dragonera, con gruppi scaglionati a partire dalle 10.45.

Come sempre, il cuore della manifestazione saranno le tappe enogastronomiche, che accompagneranno i partecipanti lungo tutta la giornata. Si partirà con l’aperitivo al Cuore Panoramico, per poi proseguire con la torta di riso a Tetto Quatrin, i tajarin a Tetto Barlot, il cinghiale a Tetto Crivella, i formaggi a Tetto Brinda e, per chiudere in dolcezza, le pesche ripiene. Un menù che parla di territorio, tradizione e convivialità, nello stile delle feste di paese dove il cibo diventa anche un modo per stare insieme.

Non mancheranno musica, allegria e momenti per fermarsi, scattare qualche fotografia e condividere la giornata anche sui social. Proprio per vivere al meglio l’esperienza, la Pro Loco ricorda alcuni consigli semplici ma importanti: scarpe comode, meglio se da trekking, cappellino e protezione solare, borraccia d’acqua e telefono carico. Alcuni tratti del percorso non saranno all’ombra e, anche se lungo le tappe non mancheranno cibo e bevande, avere dell’acqua con sé resta sempre una buona abitudine.

La quota di partecipazione è di 27 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, mentre per i bambini da 0 a 6 anni l’ingresso è gratuito. La quota comprende acqua illimitata e un bicchiere di vino ad ogni tappa. Non sono ammessi passeggini e la partecipazione avviene sotto la responsabilità individuale dei presenti.

Tra le novità dell’edizione 2026 ci sono anche le prevendite saltafila, acquistabili con pagamento completo anticipato presso Ferrero Elettrodomestici a Borgo San Dalmazzo, Panetteria Pasticceria D’Angelo a Roccavione, Farmacia Armando a Roccavione e Osteria di Montagna Dragonera a Roaschia.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 2 luglio. Per informazioni è possibile contattare Marco al 346 497 1113, Marilena al 331 988 9005 oppure Giuseppe al 333 705 2328.