Bagnolo Piemonte pronta per ospitare il 46° Concerto di Ferragosto

Inizia il conto alla rovescia per il grande evento del 46° Concerto di Ferragosto, che per la prima volta nella sua storia avrà l’onore di ospitare ai 1.630 metri di Rucas, nel Comune di Bagnolo Piemonte.

"Mancano poco più di 50 giorni al 15 agosto - ricorda l'Amministrazione -, quando la nostra splendida montagna diventerà il palcoscenico naturale dell’Orchestra “Bartolomeo Bruni” e accoglierà migliaia di spettatori provenienti da tutto il Piemonte e non solo.

Per oltre un’ora, le immagini di Rucas, di punta Rumella, del Frioland e delle nostre montagne entreranno nelle case di milioni di persone grazie alla diretta televisiva nazionale, regalando una straordinaria vetrina a Bagnolo Piemonte, alla Valle Infernotto e all’intero territorio".

Per tutte le informazioni utili relative alla giornata, modalità di accesso alla località, prenotazione di parcheggi e bus navetta, viabilità, chiusure stradali e strutture ricettive è possibile consultare il sito internet: www.concertoferragostorucas.it.

Per ulteriori informazioni:

Mail info@concertoferragostorucas.it

Oppure al numero di telefono 342 7641468