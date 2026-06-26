Sambuco, estate di cultura al Centro di Documentazione Valle Stura

Con l’arrivo dell’estate riprendono le attività del Centro di Documentazione Valle Stura, grazie ai fondi assegnati al Comune di Sambuco nell’ambito del finanziamento nazionale per le politiche di coesione. Un programma articolato che accompagnerà residenti e visitatori per tutta la stagione estiva, tra mostre, presentazioni e valorizzazione delle tradizioni locali.

Fulcro dell’estate sarà “Bogre. La mostra”, tratta dal docu-film di Fredo Valla “Bogre, la grande eresia europea”. L’esposizione, curata dallo stesso Valla con Elia Lombardo e realizzata da Espaci Occitan, propone un viaggio tra immagini, video e racconti inediti dedicati alla storia di catari e bogomili, dalla Bulgaria all’Occitania francese. Un percorso arricchito anche dagli oggetti originali realizzati per il film dagli artisti Michelangelo Tallone, Marco Tallone e Valentina Salvatico. Il documentario sarà inoltre proiettato mercoledì 12 agosto alle 20.30.

La mostra sarà visitabile nei fine settimana a partire dal 27 e 28 giugno, con aperture pomeridiane dalle 14 alle 18; a luglio il sabato e la domenica, ad agosto dal giovedì alla domenica e a settembre in alcune date selezionate. L’esposizione sarà accessibile anche in occasione degli eventi serali organizzati presso il centro.

Il calendario prevede anche due appuntamenti letterari. Venerdì 10 luglio alle 21 l’antropologa Lidia Dutto presenterà il suo decimo libro “Di latte e di sangue”, dedicato al tema del baliatico e al ruolo del latte materno nelle comunità alpine del passato. Venerdì 24 luglio, sempre alle 21, sarà la volta di Mario Dalmasso con il romanzo “La delicatezza del silenzio”, ambientato negli anni Sessanta tra le valli cuneesi.

Resta inoltre visitabile l’esposizione permanente dedicata alla Baìa di Sambuco, arricchita da un nuovo documentario realizzato da Espaci Occitan e Unione Montana Valle Stura, con la regia di Silvia Pesce, che racconta una delle tradizioni più sentite del territorio.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito. Informazioni e calendario aggiornato sono disponibili sui canali del Centro di Documentazione Valle Stura e del Comune di Sambuco.