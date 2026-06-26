Bra, concerto estivo della Banda Verdi all’Arena di Palazzo Mathis

Sarà l’Arena Estiva di Palazzo Mathis a fare da cornice, venerdì 3 luglio alle ore 21, al tradizionale concerto estivo della Banda “Giuseppe Verdi” di Bra, uno degli appuntamenti più attesi della stagione culturale cittadina.

Dopo un periodo intenso di esibizioni tra Bra e il resto della regione, che ha visto l’orchestra di fiati cimentarsi anche nel repertorio lirico – come nel recente allestimento de “L’elisir d’amore” di Donizetti al Politeama – i musicisti braidesi tornano a proporre un programma più leggero e coinvolgente, pensato per il pubblico estivo.

Nella suggestiva cornice del centro storico risuoneranno infatti le note di alcuni grandi classici della canzone italiana, con brani celebri di artisti come Domenico Modugno, Mina, Renato Zero e Massimo Ranieri, accanto ad altre sorprese musicali.

A dirigere la formazione sarà, come di consueto, il maestro Enea Tonetti, punto di riferimento della banda cittadina.

L’appuntamento si preannuncia come un’occasione di intrattenimento e condivisione, capace di animare le serate estive braidesi con musica di qualità e un repertorio amato da diverse