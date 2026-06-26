Jazz sul mare a Varazze: lo Stefano Riggi Trio protagonista al Boma

Prosegue la 14ª Rassegna Jazz Estiva del Ristorante Boma di Varazze, un appuntamento ormai diventato una tradizione dell’estate varazzina, capace di unire la musica dal vivo all’atmosfera unica della cucina affacciata sul mare.

Giovedì 2 luglio, alle ore 20.00, la serata vedrà protagonista lo Stefano Riggi Trio, formazione composta da musicisti di grande esperienza e sensibilità artistica: Stefano Riggi ai sax tenore e soprano, Leo Saracino alla batteria e Dino Cerruti al contrabbasso. Il concerto accompagnerà la cena degli ospiti, creando un’atmosfera particolarmente suggestiva tra le luci del porto turistico e le sonorità calde e raffinate del jazz.

La rassegna, giunta alla sua quattordicesima edizione, si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate, e continua a valorizzare il Ristorante Boma come punto di riferimento per chi ama vivere la musica in un contesto conviviale, dove l’esperienza gastronomica si intreccia con quella artistica.

Il trio accompagnerà il pubblico in un percorso musicale elegante e ricco di improvvisazione, offrendo una serata pensata per chi desidera immergersi completamente in un’esperienza che unisce qualità della cucina, musica dal vivo e il fascino della Riviera Ligure.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Ristorante Boma di Varazze al numero 019 934530 oppure visitare il sito ufficiale https://www.bomavarazze.it e utilizzare il sistema di prenotazione online https://www.bomavarazze.it/reservation