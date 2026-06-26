Ceresole d'Alba, attivato il "Progetto Ad…agio: passi nella natura": eccome come aderire

Il Comune di Ceresole d'Alba informa le famiglie che l’Istituto Comprensivo “Giovanni Arpino” intende attivare il modulo “Ad…Agio: Passi nella Natura - Plesso di Ceresole d’Alba”, rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del plesso di Ceresole d’Alba.

Il progetto è gratuito e si svolgerà presso il plesso di Ceresole d’Alba da lunedì 7 a venerdì 11 settembre 2026, dalle ore 8:00 alle ore 17:00. Sarà possibile usufruire del servizio mensa.



Le famiglie interessate sono invitate a comunicare la propria adesione entro lunedì 29 giugno 2026, compilando il modulo in allegato all'articolo e consegnandolo presso gli uffici di segreteria oppure inviandolo via e-mail all’indirizzo istituzionale CNIC817008@istruzione.it.