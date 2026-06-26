Savigliano, nido comunale: terminato il “Progetto continuità”

È terminato il “Progetto continuità”: in queste settimane, i piccoli dell'asilo nido comunale sono stati nelle scuole dell'infanzia del territorio, andando a conoscere gli ambienti che li accoglieranno una volta terminata l'esperienza al “Peter Pan”. Non una semplice visita guidata, ma un vero e proprio momento di “pedagogia del passaggio” dall'asilo nido alla scuola dell'infanzia.

«Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia è un momento denso di emozioni, promesse e piccoli timori – spiega la direttrice della struttura Annalisa Allocco –. Spesso, nell’immaginario comune, questo delicato traguardo viene ridotto a una semplice "visita di cortesia" dei bambini alla nuova scuola. Il “Peter Pan” ha voluto fare una scelta mirata: dietro ogni laboratorio e ogni incontro, c'è stato un preciso e profondo progetto pedagogico».

«Se limitassimo la continuità a una sola mattina di visite, faremmo del “turismo scolastico”. Il bambino ha invece bisogno di tempi distesi per metabolizzare il cambiamento. I piccoli del nido hanno visitato le nuove scuole non da spettatori, ma da attori, partecipando ad attività manipolative e di gioco insieme ai bambini più grandi».



