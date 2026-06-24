Fossano, eccellenza in matematica: Davide Bioddo del Liceo "Ancina" brilla alla Bocconi

Un importante traguardo è stato raggiunto da Davide Bioddo, studente della 3ª A del Liceo Scientifico "G. Ancina" di Fossano, che ha preso parte ai "Campionati Internazionali di Giochi Matematici", prestigiosa competizione la cui fase nazionale è organizzata dall'Università Bocconi di Milano.

La manifestazione è suddivisa in diverse categorie in base all'età. Lo studente ha gareggiato nella categoria L1, riservata agli studenti di seconda e terza superiore, dove i concorrenti dovevano risolvere 14 complessi problemi matematici. Il percorso per arrivare alla finale è stato particolarmente impegnativo: dopo due prove di selezione online, superate soltanto da una piccola percentuale di candidati nella semifinale di Torino, il giovane fossanese ha staccato il pass per l'atto conclusivo.

La finale nazionale si è svolta sabato 30 maggio presso l'Università Bocconi di Milano. Nella categoria L1 erano presenti circa 150 concorrenti, mentre il numero complessivo dei partecipanti alle varie sezioni si aggirava intorno ai 3.500.

La gara aveva una durata massima di due ore, ma oltre alla correttezza delle risposte risultava determinante la rapidità di consegna. Davide ha concluso la prova in appena 55 minuti, dimostrando una straordinaria velocità di ragionamento.

Il verdetto finale ha decretato un risultato di assoluto rilievo: ben 13 esercizi risolti correttamente su 14, un punteggio che gli è valso il 13° posto nella classifica nazionale della propria categoria.

Un traguardo di straordinario valore che testimonia dedizione, costanza e passione, e che riempie di orgoglio il Liceo Ancina di Fossano, premiando mesi di intenso allenamento tra i migliori giovani talenti d'Italia.