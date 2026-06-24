All’asilo nido di Racconigi un incontro sull’educazione digitale nella prima infanzia

Lunedì 29 giugno, dalle ore 17:30 alle 19, l’asilo nido Madre Teresa di Calcutta di Racconigi ospiterà un incontro sull’educazione digitale nella prima infanzia, condotto da Valentina Rosi, pedagogista e formatrice.

L’appuntamento è aperto a tutte le famiglie con bambini nella fascia da 0 a 3 anni, non solo quelle che frequentano il nido.

È possibile iscriversi all’evento, completamente gratuito, inviando una email all’indirizzo nido.racconigi@coopquadrifoglio.com . Si invitano le famiglie a portare una coperta da stendere sul prato.

“Gli strumenti digitali sono ormai entrati a far parte della vita quotidiana di tutti noi, compresi i più piccoli, che fin dai primi anni di vita si trovano a contatto con schermi e dispositivi tecnologici. Per questo è fondamentale offrire alle famiglie occasioni di confronto e approfondimento che aiutino a comprendere i rischi e le opportunità legati all’utilizzo di questi dispositivi, per un corretto sviluppo del bambino”, commenta la consigliera con delega all’istruzione Elisa Reviglio.