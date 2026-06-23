Scopri in AFP Dronero il diploma che ti apre le porte all'industria del domani

Hai ottenuto una qualifica professionale da meccanico, elettricista o in un abito affine e ti stai chiedendo quale sarà il prossimo passo? Per molti giovani l'estate rappresenta proprio questo momento: un bivio tra l'ingresso nel mondo del lavoro e la prosecuzione degli studi. Una scelta importante, che merita di essere affrontata con consapevolezza e guardando alle opportunità offerte dal territorio.

Per chi proviene dai percorsi professionali in ambito elettrico o meccanico, AFP Dronero propone il corso di Diploma professionale per Tecnico dell'automazione industriale – Programmazione e manutenzione, un percorso pensato per accompagnare i giovani qualificati verso competenze sempre più specializzate e richieste dalle imprese.

L'automazione industriale è infatti uno dei settori strategici dell'industria contemporanea. Dietro le linee produttive, i sistemi robotizzati e le tecnologie che rendono le aziende sempre più efficienti, ci sono professionisti capaci di programmare, gestire e mantenere impianti complessi. Figure tecniche che oggi rappresentano una delle risorse più ricercate dal mercato del lavoro.

Il percorso, gratuito, proposto da AFP Dronero permette di acquisire competenze nell'ambito della programmazione PLC, della manutenzione, della meccatronica, del controllo numerico e dell'automazione industriale, combinando la formazione in aula con una significativa esperienza in azienda.

Più che un semplice anno di studio, il diploma rappresenta un'opportunità di crescita personale e professionale. Significa trasformare una qualifica in una specializzazione, acquisire maggiore autonomia, assumere responsabilità tecniche più avanzate e prepararsi ad affrontare le sfide dell'industria del futuro.

Trasforma la tua qualifica nel punto di partenza di un percorso ancora più ambizioso e scegli di continuare a investire sulle tue capacità.

Info e contatti

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