"Diversamente” a Montezemolo, le studentesse del CFP Cemon portano colori, fantasia e inclusione

A Montezemolo si è ripetuto "Diversamente", appuntamento dedicato all’accoglienza della diversità, l'iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una cultura dell'inclusione, nella quale le differenze rappresentino una ricchezza e ogni persona possa partecipare alle svariate attività: gioco, truccabimbi, co-driver su auto da rally e stare insieme in un momento conviviale.

Protagoniste dell’edizione anche le studentesse delle classi prima e seconda del corso Estetica del CFP Cemon, che hanno gestito uno stand interamente dedicato al truccabimbi, affiancate dalle loro competenze tecniche con colori, pennelli e fantasia hanno regalato spensieratezza creando un’atmosfera di festa e condivisione. Questo momento ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra persone con e senza disabilità, favorendo relazioni autentiche e abbattendo pregiudizi e barriere.

Le studentesse hanno dichiarato: “Da questa esperienza ci sentiamo arricchite, in termini di crescita personale ed interiore, una giornata come questa conduce a tante riflessioni come, ad esempio, non sprecare il proprio tempo libero ma indirizzarlo ad attività concrete che passano essere d’aiuto a chi nella vita ha avuto meno possibilità. Desideriamo ringraziare di cuore le persone con disabilità, le loro famiglie, i volontari dell’associazione Diversamente, i docenti e tutti i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo e sensibilità, la vostra presenza ha reso questa giornata speciale e significativa. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo al Sindaco Marco Giacosa che, per ringraziarci del lavoro svolto, ci ha permesso di fare un giro sulle macchine da rally, un momento veramente ricco di adrenalina. Speriamo di poter tornare il prossimo anno”.