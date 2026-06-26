Aido Cuneo sul palco dell’anfiteatro di Bene Vagienna per le “Ferie di Augusto”

Anche Aido Cuneo entra in scena nel prestigioso contesto delle “Ferie di Augusto”. Sabato 3 luglio 2026 l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule sarà protagonista nell’anfiteatro romano di Bene Vagienna, portando il proprio messaggio in uno degli appuntamenti culturali più suggestivi del territorio.

L’iniziativa unirà musica e impegno civile grazie allo spettacolo del gruppo “Luci alla Ribalta Project”, che proporrà un repertorio dedicato ai grandi successi di Lucio Battisti e Lucio Dalla. Un connubio, quello tra AIDO e il gruppo musicale, che prosegue con successo da tre anni e che trova nell’ambientazione dell’area archeologica un’importante vetrina.

La partecipazione al festival, curato dalla Compagnia Torino Spettacoli guidata da Irene Mesturino, rappresenta un’occasione significativa per diffondere la cultura della donazione anche in un contesto artistico e teatrale, in linea con la vocazione della rassegna ad accogliere linguaggi diversi capaci di parlare al pubblico contemporaneo.

Per Aido, che proprio nel 2026 celebra i 50 anni di attività, l’appuntamento sarà anche un momento di sensibilizzazione: i volontari incontreranno il pubblico per promuovere il valore del dono, gesto anonimo e altruista che può salvare vite. In provincia di Cuneo l’associazione conta circa 22 mila iscritti, organizzati in 11 gruppi intercomunali attivi su tutto il territorio.

I dati confermano l’importanza dell’impegno: nel 2025 in Italia si sono registrati 1.760 donatori, che hanno consentito 4.594 trapianti, ma sono ancora oltre 8.000 le persone in lista d’attesa. Inoltre, più del 35% della popolazione esprime ancora un rifiuto alla donazione, segno della necessità di continuare a informare e sensibilizzare.

AIDO prosegue quindi la propria missione anche attraverso eventi come questo, affiancando alle attività con scuole e mondo sportivo nuove occasioni di incontro con il pubblico. Dire sì alla donazione è possibile in modo semplice, al momento del rinnovo della carta d’identità, tramite i canali digitali Aido o presso la propria ASL.

Un evento che unisce cultura, musica e solidarietà, portando sul palco dell’antico anfiteatro un messaggio di vita e responsabilità collettiva.