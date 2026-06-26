Sport e solidarietà: la "Aloba Race 2026" dona oltre 7.600 euro alla Llt di Cuneo per scuole, territorio e ospedale

Lo sport si conferma ancora una volta un potente motore di solidarietà. Anche quest'anno la Aloba Race ha rinnovato il suo prezioso sostegno alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Associazione Provinciale di Cuneo ODV. Grazie alla straordinaria sinergia tra gli organizzatori della manifestazione, l'edizione 2026 ha permesso di raccogliere la cifra di 7.618,25 euro.



Un traguardo importante, frutto dell'entusiasmo dei partecipanti e dell'impegno degli organizzatori, che si tradurrà immediatamente in azioni concrete sul territorio della provincia, toccando tre ambiti fondamentali: la prevenzione tra i più giovani, la vicinanza alle vallate locali e il supporto alle strutture sanitarie.



Il ricavato dell'evento sarà infatti suddiviso per finanziare tre specifici progetti:



Nelle scuole per i corretti stili di vita: Una parte dei fondi sarà utilizzata per la stampa dei materiali didattici del progetto "Il percorso della salute". Grazie a questo contributo, i volontari della LILT potranno continuare a entrare nelle scuole dell’infanzia e primarie del territorio per insegnare ai bambini l’importanza della sana alimentazione e del movimento.



La prevenzione in Valle Gesso: Un'altra quota della donazione permetterà di portare i messaggi e le campagne di prevenzione oncologica della LILT direttamente nei comuni della Valle Gesso, garantendo informazione e vicinanza anche alle comunità più distanti dai grandi centri.



Sostegno al reparto di Oncologia: Infine, una parte della somma raccolta sarà devoluta direttamente al reparto di Oncologia dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo, un gesto concreto di supporto per la cura e l'assistenza dei pazienti che affrontano la malattia.



"Desideriamo rivolgere un grazie di cuore agli organizzatori della Aloba Race e alla Valle Gesso Sport» – dichiarano Enrico Collidà Presidente dalla LILT di Cuneo – «Il loro costante supporto e la generosità di tutti i partecipanti ci permettono non solo di curare, ma soprattutto di prevenire, partendo dai bambini e arrivando fino al cuore delle nostre vallate. Questa donazione è la dimostrazione che, quando si corre insieme per un obiettivo comune, si possono raggiungere traguardi straordinari".