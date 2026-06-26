Un sorriso per il centro diurno Aghav di Bra: quando la solidarietà viaggia su due ruote

Il vento sul viso, il rombo dei motori che scalda il cuore e, soprattutto, una scia di sorrisi contagiosi.

Giovedì 25 giugno si è rinnovata la magia della solidarietà grazie alla seconda edizione di "Un sorriso per AGHAV", un'iniziativa speciale che ha visto protagonisti i volontari di Angeli in Moto (sezione di Cuneo) e gli ospiti del centro diurno braidese.

I motociclisti hanno portato nel cortile della struttura una ventata di sano rumore, allegria e tanta spensieratezza, regalando ai presenti un'esperienza indimenticabile. Per un giorno, gli ospiti del centro hanno potuto provare l'emozione della velocità, la gioia della condivisione e quel senso di libertà unico che solo le due ruote sanno dare.

La vera bellezza della giornata è stata l'inclusività totale: nessuno è rimasto a terra.

Quest'anno, infatti, l'evento ha potuto contare su un alleato in più. Grazie alla partecipazione del signor Giachino – un nuovo grande amico degli Angeli in Moto – e al suo speciale sidecar attrezzato, anche le persone con maggiori difficoltà motorie hanno potuto esaudire il sogno di sfrecciare su una rombante motocicletta in totale sicurezza.

Dopo i giri in moto e le forti emozioni, la giornata si è conclusa nel modo migliore: un ottimo pranzo tutti insieme, per sancire un legame che va ben oltre il semplice volontariato.

Un ringraziamento speciale va a tutti i motociclisti intervenuti, che hanno deciso di dedicare un po' del loro tempo prezioso ai ragazzi del centro. Un grazie immenso va anche agli operatori della struttura, che da sempre si prodigano con amore per l'ottima riuscita di queste attività.

Il saluto più bello, però, è arrivato proprio da uno degli ospiti che, al momento dei saluti, ha detto: «Vi aspettiamo di nuovo, non tardate AMICI!».

Una promessa che è già un arrivederci. Siamo certi che gli Angeli in Moto non faranno attendere a lungo i loro motori: la strada per la terza edizione è già tracciata.

