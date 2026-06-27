Samuele Scuderi, 42enne di Sant'Albano Stura, è la vittima dell'incidente di Vinadio

É Samuele Scuderi, classe '84 residente a Sant'Albano Stura, la vittima dell'incidente stradale avvenuto in mattinata sulla Statale 21 del Colle della Maddalena, a Vinadio, all'altezza del bivio per Sant'Anna.

Il 42enne era alla guida della moto che si è scontrata con un'auto, condotta da un cittadino francese proveniente da Pratolungo. Secondo le prime ricostruzioni l'auto avrebbe svoltato, non accorgendosi dell'arrivo dell'altro mezzo.

Vane le lunghe manovre per tentare di rianimarlo effettuate in loco dai sanitari, intervenuti con l'ambulanza e l'elisoccorso del servizio regionale del 118.

Sale a sedici il numero delle vittime di sinistri stradali dall'inizio dell'anno sulle strade della Granda. Cinque erano alla guida di una moto.

Dopo la chiusura nei momenti successivi all'incidente la strada è stata riaperta al traffico, prima con senso unico, quindi in maniera totale.