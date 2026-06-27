Da Alba ai Vespa World Days di Roma [FOTO]

Dall'Albese alla capitale per celebrare gli ottanta anni della Vespa, l'iconico scooter simbolo del Made in Italy.
Il Vespa Club Alba ha preso parte al Vespa World Days, svoltosi al Foro Italico di Roma.
Una ventina i vespisti provenienti dalle Langhe che hanno incontrato amici ed amiche di tutto il mondo che condividono la loro passione.
Scambi di magliette e materiale, momenti di condivisione e divertimento per tutti.
All'evento romano erano "rappresentate" un centinaio di nazioni. Oltre 20.000 i partecipanti totali.