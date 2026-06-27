Giulio Marini riconfermato presidente del Lions Club Carrù-Dogliani

Serata conclusiva dell'anno sociale 2025-2026 per il Lions Club Carrù-Dogliani. L'ultimo meeting dell'anno, svoltosi nella serata di giovedì 25 giugno, è iniziato con un'interessante visita all'archivio storico di Mondovì, all'interno della stupenda location dell'Antico Palazzo di Città di Mondovì Piazza, sotto l'attenta guida del dottor Alessandro Bracco.

La visita ha permesso ai presenti di ripercorrere la storia secolare della città del Monte Regale attraverso pergamene, codici e cartine che ne testimoniano la grande vitalità e importanza che il libero comune ebbe in passato.

Dopodichè, si è svolta la cerimonia di ingresso del nuovo socio del Club Assuero Marini, che ha fatto seguito a quella di Nicola Vota, avvenuta nelle scorse settimane.

Il meeting, invece, si è concluso presso il ristorante Cantine Bonaparte dove il presidente Giulio Marini, riconfermato presidente dai soci anche per il prossimo anno lionistico, ha voluto ringraziare tutti quanti per il lavoro svolto in questi mesi, per poi augurare ai commensali buone vacanze.