Entracque piange Pier Paolo Giraudo, artista e anima della storica rievocazione "Le Parlate"

Dolore e sconforto a Entracque per la scomparsa di Pier Paolo Giraudo, anima della manifestazione storica de “Le Parlate” di cui curava dal 1978 il programma come regista.



Non ultima la sua presentazione presso la sede dell'Atl del Cuneese a Cuneo della rievocazione che mette in scena la Passione e Morte di Gesù Cristo lo scorso anno in cui esprimeva il suo amore per la storia e la tradizione.



Giraudo originario proprio di Entracque, dove è nato nel 1954, è stato un uomo di profonda cultura su cui ha concentrato la propria vita e professione diventando fulcro per l'intera valle Gesso. L'arte e la pittura erano il suo “pane” quotidiano, pur restando fortemente legato ed ancorato alla sua terra. I suoi lavori non solo hanno valicato i confini provinciali e regionali, ma arrivarono fino in America, assicurandosi una carriera di livello nel mondo dell'arte, esponendo in personali e collettive, ottenendo riconoscimenti e premi.



Nonostante la fama acquisita nel tempo, l'amore per il suo paese non lo ha allontanato, decidendo di impreziosire e arricchirlo con l'apertura di una sua galleria "Al Cantôn".



A piangerlo sono la moglie Gabriella, titolare del negozio di alimentari "Al Cavagnin", e i figli Simone e Francesco. Quest'ultimo è consigliere comunale e gestisce la Bike House, attività ben conosciuta sul territorio.



Non è ancora noto al momento la data dei funerali.