"Più Pmi, più condivisione": Eneralpi cerca nuovi soci per condividere più energia

Interesse crescente per i temi trattati, confronto e valutazioni positive su risultati di gestione e prospettive future, hanno connotato ieri (sabato 27 giugno) a Saluzzo, presso l'Hub E-Viso l’incontro annuale della Eneralpi, la Comunità Energetica Territoriale del Nord Italia,costruita per le piccole e medie imprese.

Il modello innovativo della Cer, quello di condividere e consumare energia pulita, è in grande espansione nel territorio e sta diventando sempre di più un pilastro fondamentale nella transizione energetica sostenibile.

Al tavolo dei relatori per una panoramica a 360 gradi della cooperativa, nata nel 2024, ad oggi più di 130 soci, si sono succeduti il presidente Franco Santiano e il vicepresidente Mauro Bellino Roci, con i consiglieri Daniele Avico, Giampiero Conte, Alessio Borghesi, Ghigo.

Lo stato di benessere e la vitalità della gestione è balzata in evidenza dai numeri presentati e da ciò che è nella strategia del domani.

A fine 2025 sono 8 le cabine primarie attive, 4 in provincia di Cuneo: Montanera, Carrù, Savigliano, Marene. Tre in provincia di Torino: Cercenasco, Pinerolo e Frossasco, una a Ventimiglia. Altre 7 cabine sono in fase di valutazione da parte del GSE.

"Più Pmi ( acronimo di Piccole Medie Imprese) più condivisione" lo slogan sintetizzato. Enerlapi vuole incrementare il numero dei soci (già vanta un pacchetto di aziende molto radicate nell'area) e ampliare le proprie collaborazioni con impianti di energia elettrica a fonti rinnovabili, in modo da aumentare la quota di energia condivisa per ogni cabina, a vantaggi dei soci, delle persone e del territorio.

"Non ci limitiamo a ridurre i costi dell’energia, ma lavoriamo per garantire un futuro sostenibile alle nostre realtà territoriali, reinvestendo parte degli incentivi in progetti sociali e ambientali scelti insieme alla comunità". La cooperativa riconosce al territorio fino a 32 euro /MWh per 20 anni.

L’obiettivo strategico della Cer Eneralpi, già tra le più grandi della penisola ( conta oltre 36 GWh annua condivisa) è quello di diventare nei prossimi anni punto di riferimento nel panorama Nazionale delle Cer, espandendo i suoi confini in tutta Italia. Il numero delle cabine infatti corrisponderà non solo a quelle presenti sul mercato elettrico del Nord come è stato nel 2025, ma nel Centro e Sud della penisola.

La gestione efficiente dell’energia ha dato un volume di affari nel 2025 intorno ai 270 mila euro con oltre100 mila euro già pagati ai soci e un bilancio in equilibrio che si chiude con 10 mila euro.