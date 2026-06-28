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Corso Dante
Una passeggiata alla scoperta del verde del quartiere Cuneo Centro
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Curiosità | 28 giugno 2026, 09:01

Una passeggiata alla scoperta del verde del quartiere Cuneo Centro

Per stamattina il Comitato di Quartiere ha organizzato un percorso gratuito tra il rondò della Stazione, corso Dante e il Parco della Resistenza

Corso Dante

Corso Dante

Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro è lieta di proporre una passeggiata comunitaria, libera e gratuita, alla scoperta della natura del quartiere, che si svolgerà oggi, domenica 28 giugno, alle ore 9,30.

La passeggiata si svilupperà con una camminata di circa un’ora e mezza dalla sede del Comitato di Quartiere Cuneo Centro, in via Silvio Pellico 10, fino al Parco della Resistenza, visitando le diverse aree verdi presenti nel quartiere più densamente abitato della città.

Si andrà alla scoperta dello storico rondò della Stazione, camminando poi per il variegato Corso Dante, fino alla popolare area verde della Montagnola sul viale degli Angeli.



Programma

9,30 incontro davanti alla sede del Comitato di Quartiere Cuneo Centro in Via Silvio Pellico 10.

9,35 partenza

11,00 conclusione

c.s.

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