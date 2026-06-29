CICLISMO / Le emozioni del campionato italiano che ha attraversato la Granda [FOTO e VIDEO]

Quello appena concluso è stato un weekend di grande ciclismo.

Sabato scorso, 27 giugno, si è svolta la prova in linea dei campionati italiani e a trionfare è stato il friulano Jonathan Mila che, con il successo in corso Nizza a Cuneo, si è garantito il tricolore stampato sulla divisa per un anno intero.

Lo spettacolo è stato accompagnato dal folto pubblico sul percorso, partendo dalle prime fasi nelle Langhe, passando dal cebano e monregalese, fino all’arrivo nel capoluogo.

Assoluta protagonista, dunque, tutta la Granda, con i ciclisti che hanno pedalato per lunghi tratti in mezzo a paesaggi mozzafiato.

L’attraversamento di Monforte d’Alba da parte dei protagonisti (GUARDA IL VIDEO)

Il passaggio dei corridori sulla salita del Colle Mortè (GUARDA IL VIDEO)

La volata vincente di Jonathan Milan sul traguardo di corso Nizza a Cuneo (GUARDA IL VIDEO)





La fotogallery completa del campionato italiano