Piazza Galimberti a Cuneo, a partire da lunedì 6 luglio chiuso il passaggio sotto l’arco all’angolo con corso Soleri

A partire da lunedì 6 luglio prenderanno il via i lavori di manutenzione e consolidamento dell’arco situato in piazza Galimberti all’angolo con corso Soleri. Per più di un mese, con conclusione dei lavori prevista venerdì 14 agosto, il passaggio sarà chiuso al transito veicolare.

Le verifiche tecniche condotte recentemente hanno evidenziato la necessità di procedere alla sostituzione del tirante esistente e al consolidamento dell’arco, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. La natura dell’intervento è indifferibile, poiché la struttura sovrasta una strada caratterizzata da intenso traffico veicolare e l’ulteriore rinvio dei lavori comporterebbe il rischio di aggravamento del dissesto, con conseguenze sulla circolazione e sul patrimonio storico-immobiliare (si tratta di una realizzazione risalente agli anni Ottanta del XIX secolo). Un primo intervento, temporaneo, di conservazione era già stato effettuato nei mesi scorsi, mentre a partire dalla prossima settimana si procederà con un intervento definitivo.

Tra le conseguenze della chiusura del passaggio c’è la deviazione di molte corse del trasporto pubblico locale, sia urbane che extraurbane, che modificheranno i propri percorsi per tutta la durata dei lavori.