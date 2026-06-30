Chiusa di Pesio rilancia il bando per nuove imprese: contributi fino a 1.000 euro

Prosegue l'impegno del Comune di Chiusa di Pesio a favore dello sviluppo economico e della valorizzazione del tessuto imprenditoriale della valle. La Giunta ha riaperto il bando per la concessione di contributi destinati all'insediamento di nuove attività sul territorio comunale, confermando una misura introdotta nel 2020 e rinnovata negli anni successivi.

L'iniziativa è rivolta alle imprese che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, apriranno una nuova attività oppure trasferiranno a Chiusa di Pesio un'attività già esistente in un altro Comune.

Rispetto alle precedenti edizioni, il bando amplia ulteriormente la platea dei beneficiari. Oltre alle attività artigianali, commerciali, turistiche e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno infatti accedere al contributo anche le professioni sanitarie e riabilitative, i servizi alla persona, come acconciatori ed estetisti, e le attività culturali, formative, sportive e dedicate al tempo libero.

Il contributo, pari a un massimo di 1.000 euro per ciascuna impresa ammessa, è destinato a sostenere le spese per l'avvio o il trasferimento dell'attività, tra cui spese amministrative, acquisto di attrezzature e adeguamento dei locali. Lo stanziamento complessivo previsto dall'Amministrazione comunale è di 5.000 euro e le domande saranno finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità di rifinanziamento.

"Ringrazio l'assessore al Commercio Simone Giorgetti per il lavoro svolto insieme agli uffici nella predisposizione del bando", commenta il sindaco Claudio Baudino. "Dal 2020 questa misura rappresenta un segnale concreto di vicinanza a chi sceglie di investire e fare impresa in Valle Pesio. Crediamo che sostenere nuove attività significhi investire nella vitalità economica del nostro territorio, ampliando i servizi a disposizione di cittadini e visitatori e rendendo Chiusa di Pesio sempre più attrattiva".

Le domande potranno essere presentate fino alle 23.59 del 31 dicembre 2026 attraverso lo Sportello Online del Comune.

Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Chiusa di Pesio.