Al "Santa Croce" pediatria senza aria condizionata e bambini in stanze a 29°C: scatta la petizione on line

Ha già raccolto oltre 22.700 firme la petizione online, lanciata su Change.org, da una mamma il cui bambino si trova ricoverato presso il reparto di pediatria dell'ospedale "Santa Croce e Carle" di Cuneo. Lo scopo è preciso: richiedere subito un intervento affinché nel reparto venga installata l'aria condizionata. Il caldo africano di questi giorni ha messo a dura prova la popolazione e la situazione all'interno della struttura è diventata insostenibile.

"Le temperature esterne sono altissime e, purtroppo, all'interno del reparto la situazione è insostenibile: senza alcun sistema di aria condizionata, i termometri segnano quasi 29°C nelle stanze – spiega la mamma nella descrizione della petizione –. Questo diventa ancora più problematico per i bambini come mio figlio, che sono lì a causa di condizioni febbrili e altre complicazioni di salute. La mancanza di aria condizionata non è solo una questione di comfort, ma di necessità urgente. Le alte temperature possono facilmente peggiorare lo stato di salute dei bambini ricoverati, aumentando il disagio e rallentando il processo di guarigione. Inoltre, le stanze chiuse rendono l'ambiente ancora più soffocante, peggiorando la situazione non solo per i piccoli pazienti, ma anche per le loro famiglie e per lo staff medico, che già affrontano ritmi e stress elevati".

Un sostegno incondizionato è arrivato immediatamente dal popolo del web. In centinaia, tra i commenti, si sono mostrati solidali con la donna e con tutti i pazienti che, in questo periodo di forte canicola, si trovano ricoverati e costretti a patire il caldo.

" L'installazione di un sistema di aria condizionata è una misura fondamentale per garantire che questi momenti difficili siano almeno un po’ più tollerabili – prosegue la donna nella richiesta di sottoscrizione –. È un intervento che può avere impatti significativi sulla salute e sul benessere di tutti i presenti nel reparto pediatrico. Chiediamo all'azienda sanitaria locale e alle autorità competenti di prendere provvedimenti immediati per l'installazione di sistemi di aria condizionata all'interno del reparto pediatrico. Questo piccolo ma cruciale cambiamento può migliorare drasticamente la qualità della cura e dell'assistenza offerta ai nostri bambini".

L'appello finale è chiaro: firmare la petizione vuol dire aiutare " a portare un cambiamento necessario affinché i nostri piccoli guerrieri possano ricevere il comfort che meritano durante il loro trattamento e recupero".