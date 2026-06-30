Parapendio, la Valle Po pronta a incoronare il primo campione regionale: domenica il gran finale del Cross Country Piemonte

La Valle Po è pronta ad alzare gli occhi al cielo per il gran finale del primo Campionato regionale di parapendio Cross Country Piemonte.

Dopo il debutto di 70 giorni fa a Rocca Canavese e la seconda tappa disputata a Bagnolo Piemonte, la competizione assegnerà il titolo regionale domenica 5 luglio, con recupero previsto sabato 4 soltanto in caso di condizioni meteorologiche non favorevoli. Al momento, però, le previsioni promettono bene e lasciano ben sperare nello svolgimento della manifestazione nella data prevista.

L'evento è organizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche Vento Relativo, Para Delta Club Cuneo e Para Delta Club Rocca Volando, con il sostegno della Regione Piemonte, dei Comuni di Martiniana Po e Paesana e il supporto organizzativo dell'Agenzia Acca. A documentare la giornata saranno presenti anche la redazione torinese della Rai e una troupe di Mediaset Mag, impegnate con servizi e riprese sul territorio.

Saranno due i punti di decollo: Pian Munè, riservato ai piloti più esperti, e le alture di Martiniana Po, dedicate ai meno esperti. L'atterraggio è invece fissato nell'area verde di via Rifreddo, che per l'occasione si trasformerà in un vero villaggio della festa con musica, giochi, interviste, stand e intrattenimenti per tutta la giornata.

Tra le novità più originali spicca "Sgnaca la scatula", una sfida che metterà alla prova la precisione dei piloti. Venti scatoloni contenenti premi saranno distribuiti nell'area di atterraggio e chi riuscirà a centrarli durante la manovra finale potrà aggiudicarseli. Ricco anche il montepremi della competizione ufficiale, con attrezzature professionali Proshop Flying e omaggi Vertical Life per un valore complessivo superiore ai 5 mila euro.

Il coordinamento della giornata sarà affidato all'assessore comunale Danilo Nasi.

I decolli inizieranno a metà mattinata, mentre i primi atterraggi sono attesi tra le 12,30 e le 13. Ad accompagnare lo spettacolo di circa un centinaio di vele colorate che sorvoleranno la Valle Po ci sarà un'area dedicata alle specialità gastronomiche, realizzata in collaborazione con Valform e Omniacibus.

Il pomeriggio sarà animato dal radio-show Zenzero, con la conduzione di Andrea Caponnetto e la musica di Erik, mentre tra gli stand sarà presente anche Avventura Sport Tour Operator di Fabrizio Bruno, che presenterà le proprie proposte dedicate al mondo del volo libero e dei viaggi all'insegna dell'avventura.

Accanto alla gara, spazio anche alle iniziative aperte al pubblico. L'associazione Vita ai Sentieri, insieme al comitato organizzatore, propone infatti la prima edizione della Passeggiata della Tuma di Martiniana, un percorso tra natura, storia, arte e sapori della bassa Valle Po che si concluderà con una degustazione offerta da Valform. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Monica al numero 349-1611841.

Non mancherà nemmeno un appuntamento dedicato agli appassionati delle due ruote. Grazie alla collaborazione con Fabri Bike di Saluzzo, sarà organizzata un'escursione in mountain bike ed e-bike con ritrovo alle 9,30 in piazza a Martiniana Po. Il percorso raggiungerà il punto di decollo per poi concludersi nell'area di arrivo di via Rifreddo, dove è previsto anche un ristoro. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 luglio tramite WhatsApp al numero 0175-275554.

Il Campionato regionale prevede un'unica categoria nella quale, attraverso specifici coefficienti, vengono bilanciate le differenze tra vele, attrezzature ed esperienza dei piloti, rendendo la sfida equilibrata e aperta a tutti.

La giornata rappresenterà anche un'importante occasione per promuovere Peter Pan, la prima scuola italiana di parapendio dedicata alle persone con disabilità, inaugurata a Martiniana Po lo scorso ottobre e oggi punto di riferimento per uno sport sempre più inclusivo.