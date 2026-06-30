Domani l'addio a Samuele Scuderi, vittima dell'incidente a Vinadio

Domani l'addio a Samuele Scuderi, il motociclista di 41 anni che ha tragicamente perso la vita nella mattinata di sabato 27 giugno in un drammatico incidente stradale a Vinadio.

L'impatto, avvenuto lungo la Statale 21 all'altezza del bivio per Sant'Anna, gli è stato fatale. La sua moto si è scontrata violentemente con un'auto, non lasciandogli purtroppo scampo nonostante l'intervento dei soccorritori.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha sconvolto e addolorato l'intera comunità e i familiari. A piangerlo sono il papà Vincenzo, la mamma Sara, la sorella Elisa, i nipoti, gli zii, le zie, i cugini e tutti i parenti, raggiunti da numerosi messaggi di cordoglio.



L'ultimo saluto a Samuele sarà quindi domani, mercoledì 1 luglio alle ore 15.00, presso il Tempio Crematorio di Magliano Alpi, partendo dalle Camere Mortuarie del Cimitero di Cuneo.



Per espressa volontà dei familiari, si richiede di onorare la memoria di Samuele non con fiori ma con opere di bene, per mantenere vivo il suo ricordo attraverso gesti concreti di solidarietà.